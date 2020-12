Jamal Murray remporte « l’évasion de l’année » aux Sports Illustrated Awards

Jamal Murray a remporté le prix «Évasion de l’année» aux Sports Illustrated Awards 2020.

Jamal Murray, le garde des Denver Nuggets, a reçu le prix Sports Illustrated Award pour «Évasion de l’année». Michael Reaves / «Vous rêvez d’être génial», a déclaré Murray après l’annonce du prix. «Vous rêvez d’être la meilleure version de vous-même. Donc, je ne me vois pas m’arrêter là. Murray a battu le lanceur des Cleveland Indians Shane Bieber, la vedette des Washington Mystics Myisha Hines-Allen et le gardien de l’Utah Jazz Donovan Mitchell. Il est intéressant de noter que les Nuggets de Murray ont battu Utah Jazz de Mitchell au premier tour des Playoffs NBA 2020. Au cours de la saison NBA 2019-2020, Murray a enregistré en moyenne 18,5 points par match, 4,8 passes décisives et 4 rebonds. Dans les séries éliminatoires, Murray a décollé avec une moyenne de 26,5 points et 6,6 passes. Après la défaite des Nuggets en finale de la Conférence de l’Ouest face aux Lakers de Los Angeles, Murray a déclaré qu’il prévoyait d’être le meilleur joueur du monde; ce nouveau prix est un pas vers son objectif. «Je savais que j’allais être ici, mais maintenant mon objectif est d’être le meilleur», a déclaré Murray. «Je veux être le meilleur joueur du monde – c’est mon objectif et mon rêve. Je savais que j’avais toujours eu le talent, mais être vraiment ici et y avoir une chance, cela me donne beaucoup de motivation. [Via]