Jamais un mobile ne s’est chargé aussi vite : de 0 à 100 en moins de 10 minutes

in

L’évolution de la technologie UltraDart de realme parvient déjà à atteindre en toute sécurité 240 watts de puissance, elle sera donc présente dans le realme GT Neo 5 en février.

Le nouveau UltraDart chargeant jusqu’à 240W est le plus puissant jamais réalisé via un port USB.

rejoindre la conversation

j’avais vraiment déjà la charge rapide la plus rapide de l’industrieet c’est que son attrayant realme GT Neo 3 était capable de remplir les milliampères-heures de sa batterie en seulement 16 minutes grâce à une puissance de 150 watts avec sa technologie UltraDart.

Cependant, le fabricant basé à Shenzhen n’est pas satisfait, qui, comme nous l’ont dit les confrères de Xataka Android en suivant la piste de realme sur leurs chaînes Weibo, teste déjà le nouvelle technologie UltraDart jusqu’à 240 watts qui utilisera le realme GT Neo 5 à partir de février prochain.

Et c’est qu’en effet la prochaine tueur phare va vraiment élever la barre pour chargez votre batterie en moins de 10 minutes avec une puissance stable de 240 wattsavec un rendement de conversion de puissance de 98,7 % et toujours garder la sécurité et la durabilité sous contrôle de l’accumulateur d’énergie.

Combien est très rapide pour recharger vos smartphones ? 5 minutes?

Nous sommes en effet devant la puissance de charge la plus élevée jamais atteinte par un connecteur USB Type-Cet l’évolution technologique est extrêmement importante dans cette section, puisqu’il y a moins de deux ans, en 2021, le Forum des implémenteurs USB réglé sur 100 watts la puissance maximale de l’étalon.

Ce qu’il fait réellement est donc en avance sur son temps, ce qui C’est aussi accompagner votre « GT Neo » des meilleurs accessoires afin que les utilisateurs puissent profiter de ces puissances de charge, ce qui dans le nouveau modèle impliquera l’utilisation d’un Cordon de 12 A avec quatre fils de 21 AWGla norme la plus élevée de l’industrie.

De plus, le chargeur qui sera inclus en standard aura à nouveau Technologie GaN (nitrure de gallium) avec l’une des densités les plus élevées du marché, ajoutant au dispositif 13 capteurs de température qui sera chargé de contrôler l’état de l’appareil à tout moment pendant la charge rapide, en utilisant également des implémentations d’IA en temps réel.

Le nouveau realme GT Neo 5 présentera, avec jusqu’à 240 watts, la charge la plus rapide jamais vue via USB-C, bien que la capacité de la batterie et les implications d’une telle puissance restent à voir… Va-t-elle se dégrader très rapidement ?

Il y aura un système de dissipation thermique au graphène jusqu’à 6 580 millimètres carrés, le plus grand vu à ce jour sur un mobile, le tout pour assurez-vous que la batterie realme GT Neo 5 ne souffre pas et peut supporter plus de 1 600 cycles de charge selon les tests de laboratoire.

Évidemment, ces hautes puissances entraîner une dégradation supplémentaire et un danger (contrôlé) la charge UltraDart de 240 watts devra donc être activée spécifiquement à partir du micrologiciel du terminal. La société « sœur » Oppo avait fait remarquer que sa technologie VOOC de 240 watts dégradé 20% de la batterie en seulement 800 cycles de chargeces améliorations devront donc être évaluées dans le temps.

Quoi qu’il en soit, il est important de voir comment ces technologies évoluent, car les batteries au lithium ont pratiquement épuisé leur cycle d’améliorations et compte tenu du manque de nouveautés dans d’autres types d’accumulateurs d’énergie à semi-conducteurs ou similaires, bien est que nous pouvons récupérer l’autonomie de notre smartphone en quelques minutes connecté au réseau électrique.

Quant au reste des possibilités du realme GT Neo 5, un chipset est attendu Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pour dominer l’ensemble, qui aura une caméra principale 50 mégapixels Sony IMX890 résolution déjà présente dans d’autres haut de gamme comme le récent OnePlus 11.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?