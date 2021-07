Jamais moi : c’est ainsi que Maitreyi Ramakrishnan est arrivé au rôle de Devi

Le 15 juillet, Netflix a ajouté la deuxième saison de Moi jamais revivre ainsi l’histoire de Devi et son nouveau dilemme : choisir entre Ben et Paxton, les deux plus beaux garçons de l’école et qui ont terminé la première édition en tombant amoureux du protagoniste. Joué par Maitreyi Ramakrishnan, ce personnage est devenu l’un des plus importants de ces derniers temps.







Est-ce dans Moi jamais Maitreyi Ramakrishnan incarne une jeune indo-américaine qui vit certaines situations discriminatoires précisément à cause de ses origines, mais elle a toujours réussi à prendre de l’avance, étant ainsi un bel exemple pour la communauté. Et, c’est une des raisons pour lesquelles les producteurs ne se sont pas trompés en choisissant cette actrice parmi 15 000 candidats.

Née à Mississauga, Canada le 28 décembre 2001, à la suite du mariage de deux réfugiés dans le pays nord-américain du Sri Lanka, Ramakrishnan s’est intéressée au théâtre dès son plus jeune âge et entre 15 et 16 ans, elle a commencé à participer dans les pièces de son lycée Meadowvale. Or, c’était précisément Moi jamais celui qui a complètement changé sa vie.

D’après ce qu’elle a elle-même raconté dans une interview, c’est à travers un tweet que l’actrice a découvert le casting. « Attention, jeunes Indiens. J’organise un casting ouvert pour le rôle principal de ma nouvelle émission sur Netflix. Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de le faire. Les papiers sont délicieux et amusantsMindy Kaling a écrit sur Twitter.

ATTENTION DAMES DESI ! J'organise des appels de casting OPEN pour des prospects dans mon nouveau @Netflix Spectacle! Je suis HEUREUX d'avoir l'opportunité de le faire. Les parties sont si juteuses et amusantes, et je suis TELLEMENT ravie de vous rencontrer ! Toutes les infos sont ici ! BONNE CHANCE! pic.twitter.com/GGsvfa3a0c – Mindy Kaling (@mindykaling)

C'est pourquoi un ami de Ramakrishnan l'a conseillé pour le casting puisque la seule condition était d'être indien. A tel point que l'interprète n'a pas hésité une seconde et a enregistré son audition dans une bibliothèque locale, en utilisant la caméra de sa mère pour que plus tard, lorsque les producteurs l'ont contactée, ils lui ont demandé de présenter quatre autres audiovisuels.







« J’envoyais les vidéos qu’ils demandaient, mais quand ils m’ont dit que je devais aller à Los Angeles, je n’y croyais pas. Et bien plus quand ils m’ont appelé pour me dire que j’avais été choisi« Maitreyi a déclaré avec enthousiasme. Et, la surprise de l’interprète de Devi tient au fait que son rôle de Moi jamais c’était ses débuts d’acteur à l’écran, et tout cela grâce à un tweet !