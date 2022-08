Jamais je n’ai jamais, série Netflix: saisons, distribution et intrigue

Depuis sa première en 2020, la comédie dramatique créée par Mindy Kalling »I Never » est devenu l’un des programmes les plus regardés en Netflixacclamé par la critique et les téléspectateurs accros à son histoire spectaculaire, qui suit Devi Vishwakumar, une adolescente amérindienne de 15 ans qui vit à Los Angeles, personnage incarné par l’actrice Maitreyi Ramakrishnan.

La comédie a été largement inspirée par la propre expérience de son créateur, qui a grandi dans la région de Boston, et a été l’une des cinq meilleures séries américaines de Netflix pendant plus d’une semaine après ses débuts. « Never Have I Ever » a été salué pour avoir rompu avec les idées préconçues sud-asiatiques et a été salué comme un moment décisif pour la représentation de la région dans l’industrie hollywoodienne.

complot de jamais je n’ai

Ayant atteint le lycée, Devi est déterminée à améliorer son statut social. Naviguant entre amitiés, premiers amours, une relation tendue avec sa mère et le décès tragique de son père, Devi découvre que grandir est difficile. Se concentrant sur les expériences de Mindy Kaling, la série a un air d’authenticité car les histoires se concentrent sur les problèmes de la vie réelle auxquels sont confrontés la plupart des adolescents.

Dans la saison 3, le voyage de Devi vers l’adolescence se poursuit alors que nous la voyons accepter sa récente relation avec Paxton. En raison de son ascension dans l’échelle sociale, il se retrouve en difficulté avec d’autres personnes, de nombreux yeux enviant sa bonne relation avec Paxton, ce qui suffit à semer l’agacement en découvrant ce qui ne va pas dans leurs interactions.

Combien de saisons compte Never Have I ?

Actuellement, « I Never » compte trois saisons de 10 épisodes, chaque chapitre durant environ 30 minutes. La troisième saison a débuté le 12 août, ce qui en fait le moment idéal pour commencer la série si vous ne l’avez pas encore vue.

Distribution de Je n’ai jamais

La série Netflix met en vedette Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle principal de Devi, une jeune femme confiante et intelligente qui excelle souvent dans ses efforts académiques. Darren Barnet reprendra son rôle de Paxton Hall-Yoshida, jeune populaire du Sherman Oak High School. Paxton est facilement amoureuse de Devi et montre ensuite son côté émotionnel au fur et à mesure que la série progresse.

Parmi les autres membres de la distribution de « Have I Never », citons Jaren Lewison dans le rôle de Benjamin, Poorna Jagannathan dans le rôle du Dr Nalini Vishwakumar, Richa Moorjani dans le rôle de Kamala Nandiwadal, Ramona Young dans le rôle d’Eleanor Wong et Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola Torres.