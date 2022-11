J’allais être ingénieur : qui est Álex Pastrana, l’acteur qui joue Raúl dans « Elite »

Álex Pastrana est un autre des nouveaux visages apparus dans le sixième saison de « Elite »la série disponible à partir du 18 novembre sur Netflix. Dans l’intrigue, il incarne Raúl, le petit ami de Sara, une étudiante de Las Encinas, avec qui il entretient apparemment une relation parfaite.

Parce que son personnage fait parler de lui, on vous dit qui il est et tout ce qu’il faut savoir sur l’acteur, qui a également fait partie du casting de « Welcome to Eden » en 2022.

Álex Pastrana dans le rôle de Raúl dans la sixième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES D’ÁLEX PASTRANA

Nom complet: Alex Pastrana

Alex Pastrana Lieu de naissance: Caracas

Caracas Nationalité: vénézuélien

vénézuélien Où est-il situé? Espagne

Espagne Date d’anniversaire: 12 février

12 février Année de naissance: 1992

1992 Âge: 30 ans

30 ans Instagram : @alexpastrana

2. COMMENT SE RENDRE EN ESPAGNE ?

L’acteur est né à Caracas, Vénézuelamais sa famille a déménagé en Espagne alors qu’il avait à peine un an.

Il compte déjà des milliers de followers sur ses réseaux sociaux, un chiffre qui augmentera sûrement avec sa participation à « Elite » (Photo : Álex Pastrana / Instagram)

3. INGÉNIERIE ÉTUDIÉE

Álex Pastrana allait devenir ingénieur ; De plus, en 2017, il avait terminé son Erasmus à Paris (Programme de l’Union européenne de soutien à l’éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport en Europe), son projet initial était donc de rester en France pour poursuivre sa carrière jusqu’à ce qu’elle découvre que sa passion était la comédie.

4. COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT VOTRE ACTIVITÉ PASSIONNÉE ?

De retour de France, attiré par le métier d’acteur, Pastrana s’est inscrit dans une école de cinéma et de théâtre à Madrid afin de voir comment il allait.sans imaginer qu’il finirait par rester. « Je n’avais jamais joué au-delà des films familiaux avec mes frères. Je savais que j’aimais ça, mais je n’en avais aucune idée; donc je ne voulais pas travailler dessus, je voulais juste voir ce qui se passait (…). Le problème, c’est que dès que j’ai franchi ces portes, j’en suis tombé follement amoureux [de la actuación]”a souligné dans une interview avec écuyer.

Il est entré dans le théâtre parce qu’il était attiré par ça, mais il n’a jamais pensé qu’il resterait dans ce monde (Photo : Álex Pastrana / Instagram)

5. IL A COMMENCÉ AU THÉÂTRE

Voyant à quel point les gens étaient chaleureux et engagés dans la classe d’art dramatique d’Estudio Corazza, elle s’est demandé comment elle pourrait transformer le théâtre en carrière. C’est pour qu’il ait tout laissé, précise-t-il au même médium.

6. CARRIÈRE D’ACTEUR

Sa première performance était dans la pièce « Où les mots meurent » (2019). En 2022, il commence son exposition dans diverses productions : dans le film « La jefa », et les séries en streaming « Welcome to Eden » et « Elite ».

Ici prenant un selfie avec un torse nu devant le miroir (Photo : Álex Pastrana / Instagram)

7. QUELS SPORTS PRATIQUEZ-VOUS ?

L’acteur pratique le football, le snowboard et le surf, des sports qui l’aident à se déstresser et à avoir de l’énergie.

8. ÁLEX PASTRANA A-T-IL UN PARTENAIRE ?

On ne sait pas si le cœur d’Álex Pastrana a un propriétaire, car il garde sa vie sentimentale sous clé.