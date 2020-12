Jalen Hurts brille lors de ses débuts alors que le quart de départ des Eagles bouleverse les saints

Jalen Hurts est parti à son premier match en tant que quart partant pour les Eagles.

À la place de Carson Wentz, le quart-arrière recrue des Philidelphia Eagles, Jalen Hurts, a brillé lors de son premier match en tant que partant, menant l’équipe à une victoire 24-21 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Tim Nwachukwu / Les blessés ont totalisé plus de 100 verges en passant et en se précipitant ainsi qu’un touché. Il n’avait pas de chiffre d’affaires. « Il a joué génial, mec. La cassette [speaks] pour lui-même », a déclaré le porteur de ballon Miles Sanders à propos de Hurts après le match.« Il est tellement confiant. C’est un leader naturel. Nous avions juste besoin de ça, et il nous a donné cette étincelle à partir de la semaine dernière [against the Green Bay Packers]. « Chris Mortensen d’ESPN rapporte que Hurts a remporté le poste de titulaire pour le reste de la saison. «Parfois, vous cherchez une occasion de relancer les choses et de réinitialiser un peu», a déclaré l’entraîneur-chef Doug Pederson. « Jalen a pris le départ cet après-midi, et je pensais que dans l’ensemble, il y avait de bonnes choses et nous a vraiment donné une étincelle en tant qu’équipe que je recherchais et, je pense, que nous recherchions en tant qu’équipe. Mais cette victoire est pas sur un seul gars. Cette victoire concerne cette équipe et la résistance de cette équipe. « «Ça faisait du bien», a déclaré Hurts. «C’était une nouvelle expérience pour moi, c’est sûr, mon premier début dans la NFL là-bas. Mais je suis ravi d’avoir pu le faire avec ce groupe de gars, avec cette équipe. Nous sommes prêts à retourner au travail et réparer les choses que nous devons réparer. « Les Eagles sont désormais 4-6-1, deux victoires en dehors de la première place dans la NFC Est. [Via]