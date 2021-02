Jaleel White révèle qu’il n’a jamais été invité aux Emmys

Steve Urkel est peut-être l’un des personnages les plus adorables et les plus reconnaissables de l’histoire de la sitcom. Malgré l’impact culturel du personnage, l’acteur qui l’a joué pendant neuf saisons sur « Family Matters » révèle que non seulement il n’a jamais été nominé pour un Emmy, mais qu’il n’a même jamais été invité aux cérémonies de remise des prix.

« C’est juste de ma part de dire maintenant … que vous vous sentez afro-américain », a déclaré Jaleel White à Yahoo Entertainment dans une nouvelle interview. « Fred Savage a toujours été invité aux Emmys; il a toujours été traité comme un chéri pendant son temps. Je n’ai jamais été invité aux Emmys, même pour faire des présentations. On nous a presque dit que je perdrais mon temps à me soumettre même pour la nomination. «

Jaleel White en 2011. Mike Coppola /

L’acteur et animateur de podcast de 44 ans a déclaré: «C’était tellement normalisé – vous avez juste haussé les épaules et on vous a dit: ‘Oh oui, c’est pour les enfants blancs.

Même s’il a décrit ce qui est devenu un personnage emblématique, White n’a jamais été nominé pour un Emmy pour son rôle dans « Family Matters », qui s’est déroulé de 1989 à 1998. Il a joué dans la sitcom à l’adolescence, apparaissant pour la première fois dans l’émission à succès quand il avait 12 ans. La sitcom elle-même n’a été nominée qu’une seule fois en neuf ans, pour des effets visuels spéciaux exceptionnels en 1996. D’autres sitcoms populaires dans le bloc de programmation TGIF d’ABC n’étaient pas non plus reconnus par l’Académie de la télévision, y compris « Step by Étape »,« Boy Meets World »et« Full House ».

Indépendamment du groupe prestigieux qui n’a jamais honoré « Family Matters » ou White (ou même invitant l’acteur à présenter), l’animateur du podcast « Ever After » a déclaré qu’il ressentait l’impact indélébile de la sitcom à travers la réaction universelle du public.

«J’ai toujours été extrêmement fier du nombre de personnes différentes, de tous horizons, qui sont venues me voir et ont reconnu« Family Matters »», a déclaré White. « J’étais toujours vraiment, vraiment fier de cela parce que cela montrait tout le contraire de la façon dont j’étais traité par notre élite de la télévision. »

De nos jours, White exhorte les créateurs noirs à raconter leurs histoires, mais pour s’assurer qu’elles sont suffisamment racontables pour que les gens de tous les horizons puissent les apprécier.

Il a dit: «J’essaie même de m’assurer d’encourager les cinéastes afro-américains d’aujourd’hui comme, n’oubliez pas, nous voulons raconter des histoires noires, mais nous voulons rendre ces thèmes suffisamment universels pour que nos histoires noires puissent résonner avec d’autres personnes, autres cultures. »