Jaleel White joue un pirate dans Star Wars: Skeleton Crew

Ancien acteur de sitcom Jaleel Blanc a confirmé son nouveau rôle dans Guerres des étoiles univers. Récemment, il y a eu des rumeurs sur White, une ancienne enfant star qui est devenue célèbre en tant que voisin ringard Steve Urkel dans la série comique à succès Affaires familialesêtre casté dans la série Disney+ Star Wars : Équipage de squelettes. Alors qu’il assistait à un match de la LNH pour encourager les Oilers d’Edmonton, White a été interrogé par Sportsnet sur ce qu’il ferait ensuite, et il a confirmé qu’il avait en fait été choisi pour le prochain Guerres des étoiles montrer. L’acteur a également confirmé qu’il jouerait un pirate et a même divulgué la fenêtre de sortie de la série, qui n’a pas encore été annoncée par Disney ou Lucasfilm.

« Je vais en fait participer à une nouvelle série sur Disney+ avec Jude Law intitulée Équipage squelette», dit White. « Ouais, ça sort en novembre, novembre/décembre, et ça fait partie de la Guerres des étoiles univers. Donc, c’est un grand changement pour moi, mec. Je devais faire deux heures de maquillage chaque jour. Je peux jouer un pirate ! »

Star Wars : Équipage de squelettes est développé pour Disney+ par Jon Watts et Chris Ford. Avec Jude Law en tête et White jouant un pirate, la série mettra également en vedette Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Ryan Kiera Armstrong, Tunde Adebimpe et Kerry Condon. Il se déroule après les événements de Star Wars : Le Retour du Jedise déroulant à l’époque de Le Mandalorien et les autres émissions récentes sur Disney +. Une date de sortie n’a pas été annoncée, mais le projet a terminé le tournage en janvier et ses premières images ont fait leurs débuts au Guerres des étoiles Célébration à Londres le mois dernier.

Jaleel White jouera un pirate… encore

Le blanc n’a encore été présenté dans aucun Guerres des étoiles projets, mais ce n’est pas exactement la première fois qu’il joue un pirate avec son rôle dans Équipage squelette. Dans la huitième saison de Affaires familiales, White s’est déguisé en pirate pour l’épisode « Une vie de pirate pour moi », qui a vu Urkel et Carl (Reginald Vel Johnson) transportés dans le temps jusqu’aux années 1700 où ils se sont retrouvés sur un véritable bateau pirate. C’était l’une des intrigues les plus farfelues présentées dans les dernières années de la série, mais l’expérience ne fait probablement pas de mal avec le fait de décrocher un nouveau rôle de pirate, bien que dans une galaxie différente, très très éloignée.

Alors qu’Urkel l’a rendu célèbre, White est également connu pour avoir fourni la voix de Sonic the Hedgehog dans plusieurs émissions animées. D’autres émissions de télévision mettant en vedette l’acteur incluent La maison du corbeau, Le grand spectacleet moi, moi-même et moi. Mais l’acteur continue de jouer Urkel à l’occasion pour des apparitions animées. Il a exprimé Urkel pour un épisode de Scooby-Doo et devinez qui ? en 2019. Il a également produit un long métrage spécial de vacances Urkel qui le mettrait en vedette exprimant le rôle, mais le projet a été annulé à la suite de la fusion Warner Bros. Discovery.