Jakob’s Wife SXSW Review: Le film de Barbara Crampton Vampire est un bon moment

Le nouveau film de vampire Jakob’s Wife a été présenté cette semaine au Festival du film South by Southwest (SXSW), et regarder le film peut être un bon moment pour les grands fans d’horreur. Avec Barbara Crampton, la préférée des fans de genre (Ré-animateur, Centre commercial de coupe) en tant que femme au foyer ennuyée devenue vampire, le film est co-écrit et réalisé par Travis Stevens, le réalisateur du film fantôme de 2019 bien accueilli Fille au troisième étage.

La femme de Jakob étoiles Barbara Crampton dans le rôle d’Anne Fedder, l’épouse d’un pasteur d’une petite ville qui aime profondément son mari mais qui est devenue lasse de ce qu’est devenue sa vie. Larry Fessenden (Vous êtes le prochain, Nous sommes toujours là) joue le rôle de Jakob Fedder, le mari d’Anne, qui se soucie clairement d’elle aussi, même si leur vie est devenue complètement sans intérêt. Leur relation est mise à rude épreuve lorsqu’un rendez-vous avec une ancienne flamme fait qu’Anne se fait mordre par un vampire, et Jakob doit décider s’il veut se tenir aux côtés de sa femme à la lumière de sa nouvelle … état.

Une chose à propos de La femme de Jakob est qu’il ne pouvait apparemment pas tout à fait décider quel genre de film il voulait être. Au début, Stevens fait un excellent travail pour donner le ton à un film de vampire sombre et effrayant. Nous faisons un virage serré à droite en comédie noire peu de temps après la transformation d’Anne en vampire, et à la fin, c’est presque devenu une comédie burlesque. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas apprécié ces moments comiques – il y avait plusieurs scènes qui m’ont fait rire aux éclats – mais le changement radical de ton à mi-chemin a rendu le film moins cohérent.

Même les scènes de mort étaient assez drôles, même si j’ai l’impression qu’elles ont été conçues pour être ainsi. Juste une petite entaille sur le cou se traduira par une fontaine de sang apparemment sans fin jaillissant de la plaie. D’autres âmes malheureuses perdent presque complètement la tête dans d’autres scènes, avec encore plus de sang à circuler. C’est excessif au point d’être comique, mais cela ne le rend pas moins divertissant. Le nombre de corps est assez élevé, donc si la vue du sang vous rend dégoûté, La femme de Jakob ne sera pas pour toi.

Quelque chose qui fait si bien fonctionner ces morts horribles serait les excellents effets pratiques. Les tueries sont extrêmement graphiques, mais elles sont vraiment incroyables. Le design du personnage Master vampire, merveilleusement joué par La nonne La star Bonnie Aarons, a également l’air plutôt fantastique. Les fans d’horreur classique pourraient apprécier le Nosferatu-style look du vampire comme je l’ai fait, comme même pendant les scènes comiques, la créature a maintenu son ambiance effrayante tout le temps, grâce à la performance et aux effets d’Aarons.

Tout autour, le jeu d’acteur La femme de Jakob était superbe, donc même avec les gallons de sang qui coulaient à l’écran de temps en temps, le film ne se sent jamais trop ringard. Dans les scènes sérieuses et les plus comiques, Crampton livre comme elle le fait toujours, et son rôle d’Anne se démarque déjà comme l’une de ses performances les plus mémorables. Fessenden n’est pas non plus votre héros de film de vampire traditionnel, et pourtant il apporte juste un certain charme au rôle de Jakob qui m’a vraiment poussé à soutenir son personnage du début à la fin. Pendant ce temps, les fans de lutte apprécieront le petit mais mémorable rôle de CM Punk en tant que policier.

À la fin de la journée, La femme de Jakob est un bon moment gore et une montre amusante pour les fans d’horreur, et en particulier pour ceux qui aiment les films de Barbara Crampton et / ou de vampires. Le film a été présenté en première mondiale à SXSW cette semaine et devrait sortir en salles, à la demande et numériquement aux États-Unis le 16 avril 2021.

