Jakes Paul déchire Nate Diaz avec une nouvelle vidéo: « You Pothead »

Jake Paul a riposté sur Nate Diaz une fois de plus, cette fois en le qualifiant de « pothead », après que Diaz a enflammé le boeuf, plus tôt cette semaine. Michael Reaves / « Nate, tout ce que tu fais, c'est kushups tu es fou. Je fais de vraies pompes », a commenté Paul dans une vidéo sur les réseaux sociaux où il s'entraîne. « Salope, va te faire foutre, » ajouta-t-il. Diaz a d'abord tiré des coups de feu sur Paul, lundi soir, en réponse à une vidéo du YouTuber appelant Conor McGregor à le rencontrer sur le ring: « Jake Paul, vous avez besoin de vous battre le cul gratuitement va finir avec ton cul qui a crié pour de vrai quelque part en parlant comme ça », a-t-il déclaré sur Twitter. « Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre Nate, » répondit Paul. Que ce soit contre McGregor ou Diaz, un autre combat pour approfondir ses poches aiderait certainement Paul avec un nouveau procès qui a été intenté contre lui par un homme qui prétend avoir été battu par l'entourage du YouTuber lors d'une fête. Après le combat de Paul contre l'ancien joueur de la NBA Nate Robinson, son frère Logan a obtenu une exposition contre la légende de la boxe Floyd Mayweather, et les deux sont déjà occupés à échanger des coups sur les réseaux sociaux.