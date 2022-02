Jake Paul veut jusqu’à 35 millions de dollars pour combattre Khabib Nurmagomedov dans un match UFC

Jake Paul vise quelques méga dollars pour entrer dans l’octogone et affronter l’un des plus grands noms de l’UFC.

Le YouTuber a fait une incursion assez réussie dans la boxe jusqu’à présent et compte toujours cinq victoires en cinq matchs.

Beaucoup ont demandé s’il voudrait diversifier sa carrière de combattant et se lancer dans le MMA.

Non seulement il y a pensé, mais il a déjà lorgné son adversaire de rêve et l’argent qu’il lui faudrait pour lancer cette conversation.

S’adressant à The MMA Hour, Paul veut Khabib Nurmagomedov et veut un joli sou pour cela.

« Ne pas détester tout ce qu’ils font, mais j’aurais besoin de plus que ce que je gagne en boxe pour risquer d’entrer dans le MMA en ce moment. Les gens devraient venir 25, 35 millions de dollars pour commencer la conversation avec moi », a-t-il déclaré. .

« Ce serait un combat massif. Probablement un million, deux millions d’achats à la carte et tout ce que j’aurais à faire serait de travailler sur mes talents de catcheur. Parce que je pourrais le battre debout. »

Selon The Richest, il a signé un contrat de 2 millions de dollars pour combattre Tyrone Woodley l’année dernière. Et maintenant, il veut plus de 10 fois ce montant pour un seul match.