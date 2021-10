Jake Paul Trolls brutalement Dana White avec un costume d’Halloween

Jake Paul et sa petite amie Julia Rose ont brutalement trollé le chef de l’UFC Dana White avec leurs costumes d’Halloween cette année.

La star des réseaux sociaux portait une casquette chauve à côté d’un t-shirt UFC et d’une veste verte par-dessus.

Prenant les choses en main, on peut voir dans sa main Jake tenant un sac de « (UFC) Cocaïne gratuite illimitée ».

L’inspiration qu’il a eue est venue d’un message sur le forum qui disait: « News – Brazilian Stripper Taped Dana White Banging her, Boyfriend… » avant de couper.

La photo à côté de l’article était de Dana avec un mannequin qui portait un justaucorps à imprimé léopard et des oreilles de lapin à imprimé léopard.

Jake a sous-titré l’article: « Joyeux Halloween de Dana White et ses prostituées », suivi d’un emoji fantôme et citrouille.

Le procès a été intenté par Ernesto Joshua Ramos, qui a plaidé coupable en 2015 pour avoir tenté d’extorquer 200 000 € US en échange d’une sex tape montrant prétendument White, qui, selon le procès, avait été filmée par la petite amie de Ramos à l’époque à son insu.

« Ce type est allé dans une prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie à nouveau de m’extorquer 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. »