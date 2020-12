Jake Paul révèle ce qu’il a dit à Nate Robinson après leur combat

Jake Paul avait quelques conseils pour Nate Robinson.

Le KO brutal de Jake Paul contre Nate Robinson est immédiatement devenu un sujet de débat brûlant dès qu’il a eu lieu. Beaucoup ont été surpris par la façon dont Paul a gagné le combat tandis que d’autres savaient que ce ne serait pas joli. Après tout, Paul pratique la boxe depuis environ trois ans maintenant, alors que Robinson ne l’a repris que cette année. Robinson semblait être en très mauvaise posture après le combat et malgré son insistance sur le fait qu’il allait bien, de nombreux fans ont continué à le clown sur les réseaux sociaux. En parlant à 45secondes.fr dans le cadre de notre série d’interviews « 12 Days Of Christmas », Paul nous a parlé des conséquences d’après-combat et s’il a ou non échangé des mots avec Robinson. Comme il l’a expliqué, le célèbre YouTuber a eu quelques mots d’encouragement pour Robinson, qui en a encore beaucoup dans le réservoir.

«Ouais, nous bavardions un peu dans les DM, nous allions et venions, étant de bons sports, vous savez, et je lui disais ce que je pense qu’il devrait faire. Je pense qu’il devrait se battre à nouveau, et être quelqu’un. Je pense qu’il devrait revenir sur le ring « , a déclaré Paul. « Tout le monde voudra le voir contre quelqu’un d’autre. Il y a beaucoup d’opportunités ici pour lui. Je pense qu’il a grandi comme 500 000 followers sur Instagram, comme s’il pouvait vraiment profiter de ce moment. Je lui souhaite le meilleur aussi. »

Pour l’instant, il n’est pas certain que Robinson revienne ou non sur le ring, bien que les fans aient hâte de voir s’il peut se racheter contre un adversaire plus faible. Peut-être que dans quelques années, nous pourrions même voir un Robinson Vs. Revanche de Paul.

