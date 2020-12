Jake Paul remue le pot après les commentaires d’Amanda Nunes de Dana White

Jake Paul évoque quelques points valables dans son clap back dirigé contre Dana White.

Après avoir lancé One Punch dévastateur à Nate Robinson lors de leur match de boxe l’autre semaine, Jake Paul a été au sommet du monde. Le joueur de 23 ans a utilisé cette nouvelle confiance pour appeler presque toutes les personnes célèbres, dans l’espoir que quelqu’un le verra sur le ring et l’aidera à lui accorder un autre jour de paie. L’un des défis les plus ridicules que Jake ait lancés était dirigé contre le futur Temple de la renommée de l’UFC, Conor McGregor. Bien sûr, cela pourrait être le combat le plus attrayant pour nous à regarder à la maison, et garantirait probablement le plus grand tirage au sort, mais cela semblait tout de même tiré par les cheveux – et Dana White le pensait aussi. Après que Dana ait affirmé qu’il n’y avait aucune chance qu’il divertisse Jake Paul avec « l’un des meilleurs combattants du monde » (faisant référence à Conor McGregor), il a plaisanté en laissant Amanda Nunes « assommer son a ** out » à la place – ce qui Nunes semblait prêt à le faire. Jake, cependant, semblait trouver les commentaires de Dana déroutants. Dans un post Instagram, Jake a demandé des éclaircissements à Dana, lui rappelant qu’il ne permettrait pas à Conor de combattre Jake parce qu’il est l’un des meilleurs combattants du monde, alors pourquoi laisserait-il Nunes? Ne pense-t-il pas qu’Amanda Nunes est aussi l’une des meilleures combattantes du monde? C’est définitivement une situation délicate ici, mais c’est là que Jake Paul prospère. Selon vous, à qui Jake devrait-il boxer ensuite?