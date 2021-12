Jake Paul propose de combattre « Cringe Old Man » John Fury au lieu de Tommy

Au cours des derniers jours, Tommy a été absolument annoncé en ligne pour s’être retiré du combat en raison d’une prétendue blessure aux côtes et d’une infection thoracique.

Le YouTuber a depuis verrouillé un match revanche contre Tyron Woodley en remplacement de l’ancien Île de l’amour le concurrent Tommy, mais Paul admet qu’il serait plus qu’heureux d’accepter un combat contre un autre Fury.

Non, pas le champion du monde des poids lourds Tyson, mais plutôt John Fury, 57 ans.

« Il a un record de boxe médiocre et la meilleure chose qu’il ait jamais faite a été d’avoir des relations sexuelles avec la mère de Tyson pour engendrer Tyson.

« S’il l’avait fait, mec, cela aurait été les moments de conférence de presse les plus légendaires de tous les temps. Il est plutôt content de ne pas le faire.

Ce genre de blessures et de retraits ultérieurs se produisent tout le temps dans la boxe, mais Tommy semble avoir fait beaucoup de gros titres.

Un certain nombre de grandes stars et de fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour le critiquer pour ne pas l’avoir aspiré et avoir poursuivi le combat.