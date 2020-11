Jake Paul l’emporte sur Nate Robinson avec un KO violent au 2e tour

Jake Paul a terminé Nate Robinson avec un KO vicieux.

La star de l’Internet, Jake Paul, a dominé l’ancien garde de la NBA Nate Robinson avec un TKO vicieux au deuxième tour lors du co-événement principal de la carte à la carte de samedi de Mike Tyson-Roy Jones Jr. Michael Reaves / L’ancienne Vine-star était aux commandes tout au long du combat, jetant Robinson au sol au premier tour, puis à nouveau au second avec un uppercut droit qui a mis fin au match. Paul a crié à Robinson après le combat: « Il était meilleur que ce à quoi je m’attendais … Je voulais dire merci à Nate », a-t-il dit. « Il faut beaucoup de balles pour monter sur le ring et je ne veux rien enlever à ça. » Sa victoire sur Robinson est le deuxième combat professionnel de Paul, 23 ans, qui a acquis une renommée virale en 2013 sur la plateforme de médias sociaux Vine. Il passe maintenant à 2-0 pour sa carrière de boxeur. Après le KO, Robinson a été aidé à sortir du ring. « Ce soir, je me bats pour mes frères en NBA, les athlètes du monde entier et surtout mes enfants », a-t-il tweeté avant le match. Samedi était le premier match de boxe officiel de Robinson. Il a joué dans la NBA de 2005 à 2015, remportant trois concours NBA Slam Dunk. Le combat en tête d’affiche entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. devrait commencer bientôt. [Via]