Jake Paul et Julia Rose sont-ils mariés ? Détails de sa petite amie et de sa relation

Jake Paul suscite à nouveau des rumeurs de mariage après que sa petite amie, Julia Rose, a changé son pseudo Instagram en « Julia Rose Paul ».

Le YouTuber devenu boxeur a pris le temps de préparer son prochain combat avec l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Tyson Woodley, pour aborder son statut relationnel.

Jake Paul et Julia Rose sont-ils mariés ?

Paul a abordé les rumeurs de mariage lors d’une récente interview en podcast et a confirmé qu’il n’était pas marié… pour le moment.

« Nous ne sommes pas mariés », a-t-il déclaré à Stephanie Haney.

« Mais je vois ça venir, c’est sûr. Je lui ai acheté une belle bague de promesse-bague-slash-pré-fiançailles. Je prévois de proposer bientôt. Mais nous verrons ce qui se passera. «

Paul n’est pas étranger au mariage – ou du moins aux mariages – car il s’est déjà marié avec son ex-petite amie Erika Costell et sa collègue YouTuber Tana Mongeau.

Les deux mariages ont été de courte durée et n’étaient pas juridiquement contraignants, mais le frère de Logan Paul a peut-être enfin trouvé le véritable amour.

À en juger par son rythme légèrement plus lent dans ses projets d’épouser Rose, il est possible qu’il prenne les choses plus au sérieux cette fois-ci.

Qui est la petite amie de Jake Paul, Julia Rose ?

Rose est mannequin, star de télé-réalité, animatrice de podcast et fondatrice du magazine érotique « SHAGMAG ».

Paul et Rose sont sortis ensemble en 2020, mais semblent aller bien depuis leur réunion plus tôt cette année.

Julia Rose est apparue dans « Are You The One ? »

Rose s’est fait connaître pour la première fois dans « Are You The One? » de MTV. en 2016. Elle anime maintenant un podcast appelé « THESH * TSHOW » qui compte plus de 380 000 abonnés sur YouTube.

Elle a également cofondé et créé « SHAGMAG », un magazine de nus qui pourrait atteindre le niveau de succès « PlayBoy ».

« Nous sommes ici pour remplacer le lapin », a-t-elle déclaré à propos de l’entreprise en 2020.

Julia Rose est peut-être mieux connue pour ses farces éclatantes.

Vous connaissez peut-être mieux Rose au « flasheur des World Series » pour sa farce de 2019 dans laquelle elle a montré sa poitrine nue lors du match 5 des World Series.

Le coup lui aurait coûté 80 000 € en vols, billets et plus, mais a servi de coup publicitaire pour son magazine.

Julia Rose a été arrêtée pour avoir tenté de vandaliser le panneau « Hollywood ».

En 2021, Rose a été arrêtée lors d’un autre coup publicitaire dans lequel elle a changé les lettres du panneau « Hollywood » à Los Angeles pour lire « Hollyboob ».

Le coup devait commémorer le mois de la sensibilisation au cancer du sein.

Julia Rose était déjà sortie avec Harry Jowsey.

Au cours de l’une des périodes creuses de la relation entre Rose et Paul, Rose sortirait avec la star de « Too Hot To Handle » Harry Jowsey.

Jowsey a ensuite accusé Rose de l’avoir trompé avec Paul alors que Rose et Paul se sont réunis peu de temps après que le mannequin ait largué Jowsey.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.