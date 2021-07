Jake Paul confirme qu’il est en pourparlers pour combattre Conor McGregor

La star de YouTube, 24 ans, a également déclaré qu’il était convaincu qu’il battrait Tyron Woodley – qu’il devait combattre le 29 août – ajoutant qu’il pensait que l’adversaire était « plus dur » que McGregor.

S’adressant à The Heard à propos du combat évoqué avec McGregor, Paul a déclaré: « Je pense que cela arrivera. Écoutez, je veux dire, je suis le combat pour l’argent pour Conor McGregor en ce moment.

« Il n’y a aucun autre combattant en ce moment qui est à un niveau plus élevé que moi qui appelle Conor McGregor et veut combattre Conor.

« Notre équipe est en contact avec son équipe et il est question que cela se produise réellement. Et les gens ont d’abord pensé que je plaisantais quand j’ai dit que je voulais le combattre.

« Mais maintenant, c’est aussi réel que possible, c’est plus réel que jamais et au fait, si nous nous battons, je vais l’assommer. »