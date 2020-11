Jake Paul appelle COVID-19 un « canular »: « Les masques ne font rien »

La star de YouTube affirme avoir reçu ses informations de ses «amis médecins».

Il est connu pour ses singeries scandaleuses juste pour le garder sous les projecteurs, donc la vision de Jake Paul sur le coronavirus n’est pas surprenante. De nombreuses stars des médias sociaux se sont retrouvées en difficulté avec la loi cette année en organisant des fêtes dans des manoirs à travers les États-Unis. Des centaines, voire des milliers d’invités ont assisté à leurs réunions clandestines et illégales contre la pandémie qui se sont souvent soldées par des arrestations, des amendes ou des poursuites. Alors que les cas de COVID-19 affluent à travers l’Amérique et au-delà, nous entrons dans une nouvelle phase de verrouillage. Ce n’est pas quelque chose qui n’empêchera pas Jake Paul de vivre sa meilleure vie de super-épandeur, car il pense que le virus est un canular.

Phillip Faraone / Intermittent / Dans une étrange interview avec Beat quotidien, Jake Paul a expliqué comment ses «amis médecins» lui avaient dit que les masques étaient inefficaces. « Des gens comme vous, ou des gens qui vont sur Twitter et lisent des articles toute la journée, vous savez, 98% des nouvelles sont fausses, alors comment savoir ce qui est réellement réel et ce que nous sommes censés faire? » demanda Paul. « Je vois des gens sur Twitter se plaindre et être tous bouleversés, et dire que cette personne sait ceci ou cela, mais personne ne sait vraiment quoi croire. Les professionnels de la santé ont également dit que les masques ne font absolument rien pour empêcher la propagation du coronavirus », a-t-il poursuivi. . L’intervieweur lui a dit que ce n’était pas vrai, et c’est à ce moment-là que Paul a semblé se déranger. « Oui ils l’ont fait. Oui ils l’ont fait. Vous êtes arrogant. Vous êtes très arrogant pour dire qu’ils n’ont pas dit cela, » répondit Paul. «Je fais référence à des dizaines et des dizaines de mes amis médecins – médecins, personnes titulaires d’un doctorat – qui disent que les masques ne font absolument rien pour arrêter la propagation du coronavirus … Je ne suis pas ici pour avoir un débat avec vous à ce sujet, je je te dis juste ce qu’on m’a dit. « Il a ensuite dit à l’écrivain qu’ils avaient besoin d’ouvrir leur esprit « en tant que quelqu’un qui contrôle les médias et influence beaucoup de ce que les gens lisent et disent et respirent et font ». Jake Paul a également condamné les célébrités pour avoir signalé la vertu sur le virus alors qu’elles assistaient secrètement à des soirées sans masque. [via]