Jake Paul annonce son premier long métrage, sera la vedette et le producteur exécutif

Prochain arrêt de Jake Paul : Hollywood. Après être devenu célèbre en tant que YouTuber populaire, Jacques Paul connu le succès dans les sports de combat. Après une incursion impressionnante dans la boxe, qui lui a valu un record actuel de six victoires et zéro défaite, Paul a annoncé plus tôt cette année qu’il prévoyait de se lancer dans les arts martiaux mixtes, après avoir signé un contrat pluriannuel avec la Professional Fighters League.





Entre les combats, Paul va également bricoler avec le cinéma. Il a annoncé un nouveau partenariat avec Mandalay Pictures et Wonder Street pour un nouveau projet de long métrage. Bien que Paul ait fait du théâtre, ce sera le premier qu’il s’essaie au cinéma, et il est à bord en tant que producteur exécutif. Paul jouera également dans le film, et il semble que le personnage soit inspiré par la propre vie du YouTuber, car le natif de l’Ohio jouera un « jeune d’une petite ville qui acquiert une renommée internationale grâce aux sports de combat ».

« Je suis ravi de m’associer à Mandalay Pictures et Wonder Street sur mon premier projet de long métrage », a déclaré Paul dans un communiqué. Je ne serais pas plus enthousiaste à l’idée de travailler avec des équipes aussi talentueuses et expérimentées. En tant que personne qui a toujours cru qu’il fallait repousser les limites et prendre des risques, j’ai hâte de porter cette histoire unique et ma marque sur grand écran. Ce n’est que le début de un nouveau chapitre passionnant dans ma carrière. »

Le producteur David Zelon a ajouté : « Jake continue de laisser une empreinte indélébile sur la jeunesse d’aujourd’hui avec son exubérance et son sens des affaires. Il est le modèle de la nouvelle race d’entrepreneurs, utilisant les médias sociaux comme plate-forme pour présenter sa marque à un public mondial. Comme beaucoup d’autres créateurs de contenu superstar, Jake a déchiffré le code pour attirer un public qui génère des centaines de millions de dollars de revenus tout en livrant son histoire d’une manière qui se connecte directement avec un public de tous âges. »





Jake Paul regarde Hollywood

« Jake Paul est une superstar dynamique et aux multiples talents qui a attiré l’attention de millions de personnes avec sa personnalité plus grande que nature, son approche sans vergogne de la vie et sa poursuite incessante du succès », a également déclaré la productrice exécutive Nakisa Bidarian à propos du projet. « Qu’il fasse des vagues sur le ring de boxe, qu’il prenne d’assaut le monde avec son contenu viral ou qu’il repousse les limites de ce qui est possible en tant qu’entrepreneur, Jake est une véritable force avec laquelle il faut compter. Avec son attitude intrépide et sa détermination inébranlable, il est un pionnier pour une nouvelle génération, inspirant les autres à rêver grand et à ne jamais abandonner leurs ambitions.

Mandalay Pictures est la société derrière AIR avec Ben Affleck et Matt Damon ainsi que le nouveau biopic de George Foreman Contremaître de Big George. David Zelon de Mandalay produit avec Craig Baumgarten de Wonder Street, tandis que le cadre de Jake Paul produit avec Nakisa Bidarian.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le nouveau film de Paul, et il n’y a pas encore de mot sur un réalisateur, un scénariste ou d’autres membres de la distribution. Cela dit, il ne serait pas choquant de voir le frère Logan Paul apparaître d’une manière ou d’une autre.