Jake Paul annonce qu’il déménage de Los Angeles pour se concentrer sur la boxe

YouTuber Jake Paul dit qu’il vend sa maison en Californie et quitte Los Angeles pour se concentrer sur sa carrière de boxeur. Michael Reaves / « La raison principale en est que je rentre dans un nouveau chapitre de ma vie où je suis un combattant professionnel légitime, et étant à Los Angeles, il y a tellement de distractions, il se passe tellement de choses, et ce n’est pas vraiment permettez-moi de me concentrer sur la formation », a expliqué Paul dans une nouvelle vidéo mise en ligne sur sa page YouTube. «Je me suis fixé de nombreux objectifs tout au long de ma vie», a-t-il poursuivi. «L’un d’entre eux était de devenir le plus grand vlogger… Ce prochain objectif est de devenir le plus grand combattant de prix au monde. C’est une grosse chaussure à remplir, et la seule façon d’y entrer est de m’immerger complètement en tant que combattant légitime. Paul s’est bâti une réputation pour son impressionnante maison de Calabasas en organisant de nombreuses fêtes tout au long de la pandémie de coronavirus, malgré la rupture des protocoles de verrouillage à l’époque. Paul n’a pas précisé où exactement il allait déménager, mais il dit qu’il «le prend au jour le jour» pour le moment. Rapports TMZ. cependant, qu’il s’intéresse à Miami et qu’il est actuellement en tournée sur les lieux d’atterrissage potentiels.

