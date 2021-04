Jake Paul a-t-il agressé sexuellement Justine Paradise? Détails et réaction du public

À la fin de la semaine dernière, la star de TikTok, Justine Paradise, a publié une vidéo sur YouTube accusant l’influenceur controversé Jake Paul de l’avoir agressée sexuellement dans son manoir il y a deux étés.

Paradise affirme que Paul l’a embrassée et a dansé avec elle de manière consensuelle au début, avant de la forcer brusquement et violemment à lui faire une fellation.

Dans la vidéo de 20 minutes, intitulée «AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEUR: Jake Paul m’a agressé sexuellement», Paradise explique qu’elle avait rencontré la personnalité Internet par le biais d’un ami commun qui l’avait invitée à la maison Team 10.

Jake Paul a depuis nié l’agression, et ses fans viennent pour Paradise, certains affirmant même que le viol oral n’est pas possible (fait: le viol oral est absolument possible).

Pourquoi certaines personnes pensent-elles que Justine Paradise ment sur le fait d’avoir été agressée sexuellement par Jake Paul?

Selon l’histoire de Justine, à son arrivée à la maison de l’équipe 10, Paradise a été obligée de signer un accord de non-divulgation, ce qui était en partie la raison pour laquelle elle avait eu peur de parler de son expérience. Elle dit qu’elle s’est également sentie effrayée, «embarrassée» et «coupable» d’avoir potentiellement ruiné la carrière de Paul.

Cependant, après avoir publié sur TikTok la légalité de la divulgation d’une agression sexuelle après avoir signé une NDA, Paradise a appris qu’elle était autorisée à s’exprimer si ce qui s’était passé était un crime – et qu’elle l’avait fait.

En raison du retard dans sa déclaration (ce qui est courant chez les survivants d’agression sexuelle), du malentendu de ce qui «compte» et de ce qui ne «compte» pas comme une agression sexuelle (ce qui est également courant), et du fait que Paradise a admis vouloir dépenser à nouveau avec lui après l’incident allégué (encore une fois, quelque chose de commun), il y a des gens qui doutent de ses affirmations.

Qu’est-ce que Justine Paradise a accusé Jake Paul de faire?

Paradise révèle dans sa vidéo qu’après avoir rencontré Paul, les deux ont échangé des numéros et ont commencé à envoyer des SMS. Il lui a souvent demandé de passer du temps, et elle dit qu’elle a visité la maison de l’équipe 10 environ six fois avant que l’incident ne se produise.

La jeune femme de 24 ans se souvient que Paul semblait socialement maladroit et lui avait envoyé des textos plus souvent que de lui parler, même lorsqu’ils étaient dans la même pièce.

Tout au long de son compte, Paradise a affiché des captures d’écran de ces communications avec Paul. Elle ajoute également d’autres preuves, notamment des photos et des vidéos d’elle-même chez Paul.

Pendant son séjour à la maison de l’équipe 10, Paradise a remarqué que Paul semblait amener beaucoup de femmes dans sa chambre, et souvent.

Elle affirme que le YouTuber «irait dans sa chambre avec une fille différente, plusieurs filles différentes, tous les jours», et suggère que cela pourrait expliquer une partie de sa maladresse et son attitude légitime envers le sexe.

Paradise dit que l’agression présumée a eu lieu vers 3 heures du matin le 20 juillet 2019.

Elle explique qu’elle traînait dans le studio quand il l’a écartée et a commencé à l’embrasser.

«J’étais d’accord avec ça», précise la jeune femme, ajoutant qu’elle se sentait «bizarre» et «maladroite» que l’échange ait eu lieu devant plusieurs autres personnes.

Au bout de quelques minutes, Paul attrapa la main de Paradise et l’emmena, et elle le suivit dans sa chambre – encore une fois, dit-elle volontiers.

C’est un peu plus tard que les choses ont empiré.

Une fois dans la chambre de Paul, le couple a fait de petites conversations pendant quelques minutes. Paradise dit que Paul lui a dit qu’il était excité qu’elle voulait apprendre à le connaître et que personne d’autre ne s’en souciait vraiment, ce qu’elle soupçonne maintenant d’être «juste une carte qu’il joue».

Ils dansèrent puis s’embrassèrent encore – avant que Paul ne les emmène dans son lit.

«Le sexe est très spécial et très important pour moi», partage Paradise dans la vidéo, exprimant qu’elle ne voulait pas avoir une rencontre insignifiante avec Paul.

Elle dit qu’elle se sentait en sécurité en allant dans sa chambre et en l’embrassant parce que «normalement, tout le monde me respecte quand je ne veux pas faire de choses sexuelles… je pensais qu’il s’arrêterait si je ne voulais rien faire.

Quand elle a résisté à aller plus loin avec le célèbre YouTuber, dit Paradise, Paul lui a grogné.

« Si rien ne va se passer », lui aurait-il dit, « alors à quoi ça sert? »

Cette déclaration l’a choquée et l’a de nouveau mise mal à l’aise.

Paul s’est alors levé et a décompressé son pantalon avant d’attraper le visage de Paradise et de la forcer à lui faire une fellation.

Elle ne pouvait rien faire pour l’arrêter, explique-t-elle.

«J’étais toujours allongé, il était au-dessus de moi et me tenait la tête contre lui», raconte Paradise. «Je ne pouvais même pas lui dire de ne pas le faire, il n’a pas demandé le consentement ou quoi que ce soit. Il savait que je ne voulais rien faire de lui … et puis il se met en moi. Ce n’est pas correct. »

Toute l’expérience déchirante se terminant en «moins de 30 secondes».

Suite à l’agression, dit Paradise, Paul est devenu froid et l’a brutalement pressée de quitter la pièce sans même lui laisser le temps de se coiffer ou de se maquiller.

Ses amis l’ont trouvée en train de pleurer dans le manoir peu de temps après et Paradise leur a raconté ce qui s’était passé.

Elle sauvegarde cette histoire dans sa vidéo en montrant un selfie Snapchat de cette nuit, géolocalisé à Calabasas, dans lequel son visage est «bouffi d’avoir pleuré».

Paradise dit qu’elle a de nouveau passé du temps chez lui après l’agression présumée.

Elle raconte aux téléspectateurs qu’elle a envoyé des SMS à l’influenceur pour lui demander de sortir parce qu’elle «voulait lui parler de ce qui s’était passé», mais il les a ignorés.

Une de ses amies avait promis de confronter Paul à propos de l’agression, mais Paradise dit qu’elle n’a jamais reçu d’excuses ni même de reconnaissance de la part du YouTuber. Elle ne sait même pas si leur ami commun a eu une conversation avec Jake.

«J’y ai pensé littéralement tous les jours depuis que c’est arrivé», dit Paradise.

Au début, elle a trouvé des excuses pour lui, mais elle dit qu’elle a finalement réalisé que Paul devait savoir que ce qu’il faisait était mal et qu’il ne s’en souciait tout simplement pas.

Depuis la publication de la vidéo de Paradise, beaucoup l’ont accusée de mentir.

À ce jour, sa vidéo a près de 7 000 aversions, et de nombreux Jake Paulers et autres sceptiques ont laissé des commentaires cinglants sur ses comptes de médias sociaux.

«Arrêtez la casquette», ont commenté plusieurs utilisateurs sur sa dernière publication sur Instagram. D’autres l’ont qualifiée de menteuse et de «chasseuse d’influence».

« Je pense que vous essayez juste de promouvoir vos OnlyFans », a écrit un commentateur en colère.

Paul lui-même a nié les allégations dans un tweet mardi après-midi, qualifiant la déclaration de Paradise «d’accusation fabriquée et de tentative flagrante d’attention».

Il a également déclaré qu’il prévoyait d’intenter une action en justice.

Paradise déclare dans sa vidéo qu’elle sait qu’elle sera licenciée et dénoncée comme menteuse, mais qu’elle a deux raisons très importantes d’exposer l’expérience.

La première est qu’elle espère que si Paul est appelé publiquement, il pourrait se rendre compte que ce qu’il a fait était nuisible, ou du moins se sentir obligé par la critique publique de changer son comportement.

«Si Jake finit par voir cela, honnêtement, je ne pense pas que ce soit quelque chose d’important pour lui», dit Paradise. «Je ne sais même pas s’il se souviendrait de moi. Elle inclut des photos d’elle-même au moment de l’agression, avec des cheveux longs teints dans des teintes vibrantes, dans le but de faire en sorte que Paul la reconnaisse et se souvienne des événements.

La deuxième raison est que Paradise espère également que le partage de son histoire aidera à protéger les futures victimes potentielles de Paul.

L’utilisateur de TikTok, Railey Lollie, s’est manifesté dans les commentaires de la vidéo de Paradise en affirmant que Paul avait fait quelque chose de «similaire» à elle en 2017, alors qu’elle était encore mineure. Elle prétend également avoir signé une NDA.

Paradise pense que le comportement de Paul avec elle pourrait faire partie d’un schéma plus large et que davantage de femmes pourraient donc être à risque.

«Je dis ça pour les filles qui seront à ma place», dit-elle dans sa vidéo, «les filles qui vont juste passer du temps avec leurs amis mais qui finissent par le rencontrer, pour les filles qui le veulent peut-être traîner avec lui: maintenant tu sais. Ou même si vous ne me croyez pas, au moins ce sera dans votre esprit lorsque vous serez avec lui.

«C’est pour ça que je fais ça», explique-t-elle.

Un autre utilisateur de TikTok affirme qu’il ne sait pas comment le viol oral peut même se produire, pantomimant avec ses mains ce qu’il pense pouvoir faire pour arrêter facilement un viol oral.

Bien sûr, nous savons que tout contact sexuel sans consentement est une agression sexuelle, même si une victime est dans le lit de quelqu’un, en train de l’embrasser ou quoi que ce soit d’autre.

En plus de la force physique qu’un agresseur plus gros et plus fort peut avoir sur sa victime, ainsi que de la manière dont une personne possédant la richesse, la renommée et la stature de Paul peut facilement intimider quelqu’un pour se conformer, de nombreuses personnes réagiront en fonction de leur « combat, geler , ou instinct de fuite, qui est généralement hors de contrôle d’une personne.

Se figer dans un moment de peur ou de traumatisme est courant et il n’y a rien à avoir honte ou à blâmer.

Et lorsqu’une victime se fige dans le cadre de sa réaction au traumatisme, une activité sexuelle non consensuelle peut toujours être considérée comme une agression.

Nombreux sont ceux qui défendent également le paradis.

Pour ces nombreuses aversions, la vidéo compte actuellement 30000 mentions J’aime, et les commentaires positifs encourageant Paradise ont afflué.

«Vous êtes tellement courageux de parler de votre expérience», a écrit une personne dans les commentaires. « J’ai pleuré en regardant. Je suis tellement désolé que vous ayez dû traverser ça. Cela m’a rendu triste que vous ayez à expliquer pourquoi vous avez contacté à nouveau après l’incident mais je comprends que les gens vont vous interroger. Il est très courant de tendre la main. et il est naturel de chercher des réponses. J’ai contacté mes agresseurs dans le passé. Parfois, vous voulez voir le bien chez les gens et vous voulez croire qu’ils ne voulaient pas vous nuire. «

« J’ai le cœur brisé pour votre terrible expérience », a écrit un autre. «Pour chaque opposant, il y a 100 survivants qui vous encouragent pour votre courage. C’est une triste vérité que tout le monde ne peut pas raconter son histoire publiquement, alors quand je vois quelqu’un qui se présente et raconte la sienne, je me sens plus clos avec ma propre agression. Expériences. Beaucoup d’amour et de respect, j’espère que vous guérirez et que votre voyage se poursuivra paisiblement. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. «

« Pour les gens qui disent qu’elle ment parce qu’elle a gelé pendant l’agression sexuelle. Regardez la réponse de combat, de fuite ou de gel », a partagé un autre. « Beaucoup de femmes ont une réponse figée lors d’une agression sexuelle. Elle a gelé parce qu’elle se sentait en danger. Si c’est vrai ou non, ce n’est PAS le travail de quiconque d’accuser quelqu’un de mentir quand ils NE le savent pas. Il faut beaucoup de courage pour se lever. jusqu’à l’abus sexuel. Que Dieu bénisse votre âme Justine, je crois en vous. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de harcèlement, d’agression et / ou d’abus sexuels, vous n’êtes pas seul. Visitez RAINN.org pour obtenir des ressources ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.