Jake Paul a pensé à se suicider après la vidéo controversée de frère Logan

AVERTISSEMENT : CET ARTICLE CONTIENT DU CONTENU POTENTIELLEMENT DÉTRESSANT SUR LE SUICIDE

Jake Paul a parlé des pensées suicidaires qu’il a eues après s’être senti « annulé » à la suite d’une vidéo controversée publiée par son frère en décembre 2017.

Le frère aîné Logan, 26 ans, a publié un vlog le 31 décembre dans la forêt d’Aokigahara (autrement connue sous le nom de « forêt du suicide »), située au pied du mont Fuji.

La zone est un site connu où les gens se rendent pour se suicider et le clip montrait le corps de quelqu’un qui aurait fait cela.

Crédit : YouTube/Graham Bensinger

Logan a publié une vidéo d’excuses et a également posté sur Twitter disant qu’il était » égaré par le choc et la crainte « , mais il semble que le contrecoup qui a suivi ne l’ait pas seulement affecté, mais aussi ses proches.

Lors d’une récente interview avec Graham Bensinger, Jake Paul, 24 ans, a déclaré : » Toutes les marques auxquelles j’étais affilié m’ont laissé tomber. Je n’étais même pas celui qui a filmé la vidéo, n’est-ce pas ?

« C’était juste par association, parce que mon frère a filmé dans la forêt des suicides, ma vie a été à peu près ruinée. YouTube m’a démonétisé.

« Chaque marque m’a laissé tomber. J’avais un accord de 10 millions de dollars avec Target qui allait être mis en ligne, environ sept jours plus tard – ils m’ont laissé tomber. Tout s’est dégradé. »

Il a poursuivi en disant: « Je suis assis là à 21 ans, je perds pratiquement tous mes revenus à cause de ce que mon frère a fait. Je suis sur liste noire, je ne suis plus dans la communauté.

« Nous avons été annulés partout. Et donc j’ai vu que tout dans ma vie était en train de s’effondrer et la seule chose qui m’a fait oublier que c’était de boire et de fumer de l’herbe, ça ne fait qu’empirer les choses, n’est-ce pas ? Parce que tu utilises une béquille pour se débrouiller.

« Vous vous réveillez en quelque sorte un jour et je suis dans cette maison vide, avec tout ce que j’avais construit essentiellement m’a été enlevé et les gens me détestaient.

« Je pensais que mes propres amis – avec qui je pensais être et que je saurais pour toujours – étaient partis.

« Et je me suis dit : ‘Quel est le but de ma vie ? C’est nul. C’est terrible. Je veux m’enfuir.’ Et je pense que des pensées sombres vous viennent à l’esprit comme… ‘Je ne veux plus être ici sur Terre.' »

Crédit : YouTube/Graham Bensinger

Quand Bensinger a demandé : « Avez-vous pensé à vous suicider ? Paul a répondu : « Oui, à 100 pour cent. »

Parlant de la façon dont il s’en est sorti, il a poursuivi: « J’étais comme » c’est exactement ce que tout le monde veut « , les médias veulent me voir échouer et je ne vais pas leur donner ce qu’ils veulent.

« Je viens de prendre la décision de me réveiller tous les jours et de changer vraiment d’attitude. »

UOKM8 ? est une campagne de 45secondes.fr, mettant en vedette des films et des histoires qui fournissent des conseils et de l’inspiration sur la santé mentale. Explorez plus ici et ne souffre pas en silence.