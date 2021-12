Jake Paul a été trompé pour avoir « porté une fausse montre » tout en exhibant une ceinture de 500 000 €

Mais alors que le jeune homme de 24 ans posait avec une ceinture de championnat sur mesure qui comportait des montres en diamant et un sac Hermes Birkin comme plaques latérales, une page Instagram appelée «FakeWatchBuster» a fait exploser sa bulle.

Le compte l’accusait de porter une fausse montre et a ensuite énuméré un certain nombre de raisons pour lesquelles ils pensaient que le Richard Mille RM055 Bubba Watson photographié sur le poignet de Paul (qui se vend généralement au prix de 520 000 €) était probablement un faux, y compris l’épaisseur , la forme du boîtier et le positionnement des vis du bracelet.