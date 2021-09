Jake Gyllenhaal sur l’incroyable défi de tourner son film Netflix en période de pandémie

in

Coupable premières ce vendredi avec Jake Gyllenhaal en tant que figure exclusive. Le tournage s’est déroulé en un temps record et a même eu son réalisateur confiné par un cas positif dans son entourage proche.

Cinéma© NetflixLe film sortira le 1er octobre.

Ce vendredi Netflix premières Coupable avec Jake Gyllenhaal en tant que protagoniste et producteur. Le film est centré sur un policier de Los Angeles qui travaille au 911 et répond à un appel qui a changé sa vie. Avec la participation de personnalités telles que Paul Dano, Ethan Hawke et Riley keough, a été entièrement filmé pendant une pandémie. Le film est le remake d’un film homonyme de 2018 réalisé au Danemark.

Lors de sa récente visite au Jimmy Fallon, Gyllenhaal a parlé des défis de faire ce travail. Comme il l’a dit, c’était l’une des productions qui a repris le travail pour la première fois au milieu de ce qui était la deuxième vague d’infections, où tout n’était pas si clair et où ils devaient trouver un moyen de travailler avec les meilleures mesures de sécurité possibles. Comme s’il manquait quelque chose, trois jours avant de commencer, Antoine Fuqua il a dû s’isoler en raison d’un contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus.

« Je lui ai dit : ‘On peut le tourner en 48h' », il a compté Gyllenhaal sur la façon dont il a convaincu le réalisateur. Enfin, il leur a fallu 11 jours pour terminer le plan de tournage et bien qu’il soit plus que prévu, il s’agit toujours d’une étape importante. Pour filmer, ils ont eu une camionnette qui se connectait au plateau et à partir de là, il a réalisé Fuqua pour éviter d’infecter les travailleurs concernés. Le tout afin de ne pas reporter un tournage qui obligerait les personnages qu’ils avaient embauchés à quitter en raison de problèmes de planning.

«Nous avons eu ces grands acteurs, Ethan Hawke, Riley keough, Paul Dano, Peter SarsgaardDes acteurs incroyables, ils nous rendaient service, si nous devions chercher de nouveaux acteurs ça se serait effondré », assuré Jacques. Chacun des acteurs a enregistré sa partie via un appel vidéo, car ils n’avaient besoin que de leur voix ; 100% du film l’a à Gyllenhaal À l’écran. L’acteur a également déclaré qu’entre les prises, il avait escaladé un mur avec une échelle « Comme Roméo et Juliette » échanger des opinions avec Fuqua sans prendre de risques.

Oxygen, une autre fusillade pandémique de Netflix

Comme le film de Gyllenhaal, au Netflix Une autre production est sortie qui a été entièrement tournée pendant une pandémie, avec un casting réduit. Il s’agit de Oxygène, Protagonisée par Mélanie Laurent et réalisé par Alexandre Aja, qui se concentre sur une femme qui se réveille dans une capsule sans savoir ce qui lui est arrivé. Le directeur de la photographie Maxime Alexandre parlé avec Realpolitik et en toute sécurité : « On l’a tourné en respectant la sécurité de l’équipe et les règles sanitaires ».

Dans ce contexte, il a souligné : « Parfois, c’était dur. Tu ne t’y habitues pas, dire que tu t’y habitues n’est pas vrai ». Chaque séquence demandait beaucoup de préparation : il fallait calibrer les caméras, les lumières et le son avec un remplaçant, désinfecter, appeler Laurent rouler et une fois terminé répéter le processus de désinfection de la capsule dans laquelle s’est déroulée l’histoire pour que le remplaçant revienne à sa place et ainsi préparer la séquence suivante.

