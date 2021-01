Jake Gyllenhaal revient sur 20 ans de Donnie Darko, le film qui a changé sa vie

Jake Gyllenhaal célèbre le 20e anniversaire de Donnie Darko. Le film a d’abord été projeté au Festival du film de Sundance en janvier 2001 avant de sortir en salles en octobre. Bien que ce ne soit pas un premier succès au box-office, il est devenu un classique culte lorsqu’il est sorti en vidéo domestique lors de sa sortie en mars 2002 et s’est vendu à des millions d’exemplaires. Après l’explosion de la vidéo domestique, Donnie Darko est devenu un succès cinématographique de minuit, vendant des projections à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.

Jake Gyllenhaal avait 19 ans lorsqu’il a endossé le rôle-titre dans Donnie Darko. La production n’a duré que 28 jours, mais les acteurs et l’équipe savaient tous qu’ils travaillaient sur quelque chose de spécial. Gyllenhaal dit: « C’est un film qui a changé ma vie et ma carrière, et il a été irréel de voir cette histoire trouver des vies après la vie avec de nouveaux publics et de nouvelles générations. L’acteur a ensuite noté, » Ce que Donnie a dit à [actress Patience Cleveland’s] Roberta Sparrow est toujours vrai: ‘Il y a tellement de choses à espérer.’ « L’acteur a également partagé des images de son original Donnie Darko scénario.

Au fil des ans, de nombreuses personnes se sont demandées exactement ce que faisait Donnie Darko. Ce n’est pas perdu pour Jake Gyllenhaal, à qui on demande toujours ce qui s’est passé dans le film. Il dit: « Merci à tous les fans qui sont venus me voir au fil des ans avec ce regard confus sur leurs visages et qui m’ont demandé: ‘c’est quoi ce bordel Donnie Darko à propos de ?? « » Gyllenhaal a ensuite souhaité au film un joyeux 20e anniversaire et a hâte de le célébrer à nouveau dans 20 ans.

En plus de Jake Gyllenhaal, Donnie Darko stars Jena Malone, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Mary McDonnell, Katharine Ross, Patrick Swayze, Noah Wyle, Stu Stone, Daveigh Chase et James Duval. Le film se concentre sur Donnie, qui est attiré hors de chez lui par un personnage mystérieux vêtu d’un costume de lapin terrifiant. Donnie finit par sauver un camarade du secondaire avant qu’un moteur d’avion ne s’écrase dans sa chambre. Richard Kelly a réalisé Donnie Darko, et dit qu’il savait que le costume de lapin était tout de suite un coup de circuit. Il explique.

«Quand nous avons amené le lapin sur le plateau, c’était un moment où je savais que j’allais vivre ou mourir par le lapin et comment les gens y ont répondu. Tout le monde s’est juste calmé sur le plateau. Tout le monde était comme, c’est vraiment intense . Donc, je savais que ça fonctionnait, et j’ai ressenti un sentiment de soulagement. Je pouvais regarder autour de moi, et le maquilleur et les assistants de production et le deuxième AD, ils étaient tous vraiment paniqués à ce sujet. Steven Poster, mon directeur de la photographie , est venu vers moi, et il m’a dit: ‘Rich, je n’étais pas sûr du lapin … mais maintenant je comprends.’ «

En 2001, Drew Barrymore a fait l’éloge de son travail avec le réalisateur Richard Kelly, qui n’avait que 25 ans lorsqu’il a tiré Donnie Darko. Elle a dit: « Vous avez tellement confiance en quelqu’un quand ils écrivent quelque chose d’aussi extraordinaire que son scénario. Et puis en parlant avec lui, le fait qu’il ait été capable d’articuler tout le génie qui réside en lui, j’étais tellement excitée. » Kelly avait écrit le film 3 ans auparavant après avoir lu un reportage sur un moteur à réaction tombant du ciel et tombant sur une maison. La carrière de Barrymore a reçu un coup de pouce et Jake Gyllenhaal a débuté en conséquence. Vous pouvez consulter les images et l’hommage Instagram de Jake Gyllenhaal au film ci-dessus.

