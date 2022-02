Jake Gyllenhaal répond enfin à « All Too Well » de Taylor Swift – une chanson censée parler de lui

Jake Gyllenhaal n’a pas été inscrit sur la version longue de Taylor Swift de sa chanson à succès « All Too Well », et il n’en a pas l’intention non plus.

Dans une nouvelle interview avec Esquire, l’acteur commente pour la première fois la chanson qui a fait spéculer tout le monde sur la raison pour laquelle sa relation avec Swift s’est terminée si rapidement.

Jake Gyllenhaal et Taylor Swift. Getty Images

L’ancien couple n’est sorti que pendant environ trois mois il y a 12 ans et le remake de 10 minutes de Swift de sa chanson « All Too Well » semble suggérer que leur différence d’âge (elle avait 20 ans et il avait 29 ans à l’époque) a joué un rôle majeur partie à la disparition de leur relation naissante.

Qu’est-ce que Jake Gyllenhaal a à dire sur « All Too Well (10 Minute Version) » de Taylor Swift ?

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la réédition de la chanson par Swift, l’homme de 41 ans semblait plutôt imperturbable.

« Ça n’a rien à voir avec moi. Il s’agit de sa relation avec ses fans. C’est son expression. Les artistes puisent dans leurs expériences personnelles pour s’inspirer, et je n’en veux à personne », a-t-il déclaré.

Lorsque Swift a sorti la chanson (et le clip vidéo qui l’accompagne), ses fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entre eux publiant des commentaires durs sur Gyllenhaal. L’acteur a ensuite désactivé ses commentaires sur Instagram et quand Esquire a suggéré que la réédition de la chanson devait l’avoir affecté, il a proposé la réflexion suivante.

« À un moment donné, je pense qu’il est important, lorsque les supporters deviennent indisciplinés, que nous nous sentions responsables de les obliger à être civils et à ne pas autoriser la cyberintimidation en leur nom », a-t-il déclaré.

« Cela appelle une question philosophique plus profonde. Pas à propos d’un individu en soi, mais d’une conversation qui nous permet d’examiner comment nous pouvons – ou devrions même – assumer la responsabilité de ce que nous mettons dans le monde, nos contributions au monde, » il a continué.

L’acteur a ensuite exprimé son inquiétude face à « la colère et la division » que les médias sociaux et la politique peuvent alimenter.

« Ma question est la suivante : est-ce notre avenir ? La colère et la division sont-elles notre avenir ? Ou pouvons-nous être autonomes et responsabiliser les autres tout en mettant simultanément l’empathie et la civilité dans la conversation dominante ? C’est la discussion que nous devrions avoir », a-t-il déclaré.

L’homme de 41 ans a reconnu qu’il se rendait compte que le public était intéressé à entendre parler de sa vie. Et il en a profité pour partager une mise à jour positive sur la façon dont les choses se passent.

« Ma vie est merveilleuse. J’ai une relation qui est vraiment merveilleuse, et j’ai une famille que j’aime tellement. Et toute cette période de temps m’a fait réaliser cela », a-t-il déclaré.