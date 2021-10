Jake Gyllenhaal parle de son expérience au sein du MCU

En décembre, les fans de MCU pourront enfin voir « Spider-Man: No Way Home », le troisième volet du héros araignée dans le MCU avec Tom Holland comme protagoniste dans lequel les graves conséquences dans le multivers causées par la révélation de Mysterio dans l’épisode précédent.

Et concernant Mysterio, cela a été joué dans le film par l’acteur hollywoodien expérimenté Jake Gyllenhaal, qui a récemment partagé son expérience bouleversante dans le MCU, ce qui lui aurait causé une crise d’angoisse qui l’empêchait de se souvenir de ses dialogues pendant le film. .

Lors de sa récente apparition dans l’émission d’Howard Stern, Gyllenhaal a déclaré qu’il se sentait nerveux le premier jour de tournage : « C’est difficile. Cette performance est difficile. Tout ça. Ce monde est immense. Et j’ai rejoint très tard dans la course, un train qui était déjà en marche. J’arrive généralement aux premiers stades et je découvre tout ».

Gyllenhaal dit qu’il a été impressionné par le niveau de nervosité qu’il ressentait à l’époque de la même manière que ses collègues membres de la distribution, révélant cela dans une scène où il est apparu à l’écran aux côtés de Tom Holland, Samuel L. Jackson et un certain nombre d’autres acteurs. , il n’était pas capable de se souvenir de leurs dialogues.

Gyllenhaal dit qu’il a dû demander de l’aide à Holland. Son jeune compagnon lui dirait simplement de se détendre. « C’est comme s’il était moi dans de nombreuses situations. Et je l’ai finalement fait. Je venais de me mettre beaucoup de pression parce que j’aime ce monde. »

À partir de ce moment-là, Gyllenhaal a dû convaincre les membres de la production qu’il avait besoin de temps pour s’acclimater, car il avait récemment terminé avec un monologue à Broadway, mais qu’il était confiant de pouvoir continuer le travail. Au final, son interprétation de Quentin Beck/Mysterio aurait été chaleureusement accueillie par les fans du MCU.