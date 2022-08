Jake Gyllenhaal jouera dans le redémarrage d’Amazon Road House

C’est officiel: Relais se refait avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal. Mardi, Amazon Studios a annoncé que le remake à longue gestation s’il allait enfin de l’avant avec Gyllenhaal (Spider-Man: loin de chez soi, Ambulance) avec Dalton, le rôle joué à l’origine par Patrick Swayze dans le film original. Parmi les autres acteurs confirmés figurent Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), Daniela Melchior (La brigade suicide), Gbemisola Ikumelo (Une ligue à part série), et Lukas Gage (Euphorie).

Par THR, le nouveau Relais sera réalisé par Doug Liman (Marche chaotique) avec un scénario d’Anthony Bagarozzi (Les gentils) et Charles Mondry. Joel Silver produira via Silver Pictures avec des producteurs exécutifs tels que JJ Hook, Alison Winter et Aaron Auch. Le point de vente rapporte également que les autres membres de la distribution qui apparaîtront dans le film sont Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, BK Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp et Bob Menery.

« Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un grand film amusant et à large public », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, à propos du remake.

Liman a ajouté: « Je suis ravi de donner ma propre touche à la bien-aimée Relais héritage. Et j’ai hâte de montrer au public ce que Jake et moi allons faire avec ce rôle emblématique. »

Dans le remake, fortement inspiré de l’original, Dalton de Gyllenhaal est un ancien combattant de l’UFC qui accepte un poste de videur dans un relais routier des Florida Keys. La ligne de connexion officielle taquine que Dalton « découvre bientôt que tout n’est pas ce qu’il semble dans ce paradis tropical ». Dans la version originale Relaisréalisé par Rowdy Herrington et écrit par David Lee Henry et Hilary Henkin, Swayze a joué un homme au passé mystérieux qui déménage de New York au Missouri pour prendre en charge la sécurité dans un petit club de la ville.

Jake Gyllenhaal avait fait l’objet de rumeurs pour le redémarrage de Road House

Des rumeurs circulaient depuis des années à propos d’un Relais refaire. L’année dernière, il a été rapporté que Jake Gyllenhaal avait été pressenti pour le rôle principal, mais rien n’a été officiellement confirmé à l’époque. Il n’était pas clair si le plan était pour lui de jouer une nouvelle incarnation de Dalton, le personnage de Patrick Swayze du premier film, ou s’il serait entièrement présenté comme un nouveau personnage. Nous savons maintenant que Gyllenhaal joue Dalton, bien que leurs histoires soient un peu différentes.

Une date de première officielle n’a pas encore été annoncée pour le nouveau Relais, mais le film devrait commencer à tourner en République dominicaine plus tard ce mois-ci. Il aura une version en streaming sur Prime Video lors de sa sortie, se dirigeant directement vers la plate-forme de streaming d’Amazon le moment venu. Plus d’informations devraient arriver prochainement sur le projet.