Jake Gyllenhaal et Guy Ritchie s’associent pour un thriller d’action de guerre afghan

Jake Gyllenhaal et Guy Ritchie font équipe pour un thriller d’action de guerre sans titre. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Avec des combattants ennemis à sa poursuite, Ahmed risque sa propre vie pour transporter un sergent John Kinley blessé à travers des kilomètres de terrain exténuant vers la sécurité. De retour sur le sol américain, Kinley apprend qu’Ahmed et sa famille n’ont pas été autorisés à passer en Amérique. comme promis. Déterminé à protéger son ami et à rembourser sa dette, Kinley retourne dans la zone de guerre pour récupérer Ahmed et sa famille avant que les milices locales ne les atteignent en premier. Ritchie dirigera et partagera les tâches de scénario avec Ivan Atkinson (Opération Fortune : Ruse de guerre) et Marn Davies (Colère de l’homme).

Guy Ritchie déclare : « Jake Gyllenhaal est un talent fantastique. Enfin, j’ai trouvé un projet parfait sur lequel nous pouvons collaborer. John Friedberg de STX a commenté : « Ce sera notre troisième collaboration avec Guy et STX est fier d’être en mesure de soutenir des cinéastes extraordinaires comme lui, en particulier lorsqu’ils travaillent avec un matériel aussi solide – je suis ravi que nous ayons pu mettre ce film aux côtés d’Ivan et Josh. »

» Guy Ritchie (Arracher, Roi Arthur: Légende de l’épée) est l’un des réalisateurs les plus appréciés de Russie. Soutenir un cinéaste mondial de premier plan avec une audience massive en Russie est une étape stratégique clé pour Kinopoisk alors que nous commençons à développer et à coproduire des projets internationaux. Nous sommes ravis de commencer notre relation avec Guy, Josh et Ivan sur un film aussi important », a ajouté Olga Filipuk, productrice exécutive du streamer russe Kinopoisk, propriété de Yandex, à Deadline. Ce sera la première fois que le service de streaming russe financera un production internationale A-list.











« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients d’amener cette production dans la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans le domaine du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group. « Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets sortis ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio. tout en restant déterminé à privilégier les investissements dans des films innovants et culturellement pertinents. »

Guy Ritchie et Jason Statham ont fait Arracher, Revolver et Colère de l’homme. Opération Fortune : Ruse de guerre voit le super espion Orson Fortune (Statham) et son équipe d’agents de haut niveau (Aubrey Plaza, Bugzy Malone et Cary Elwes) recruter la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), pour les aider dans une mission d’infiltration pour arrêter le courtier d’armes milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant) de vendre une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial.

Vous pouvez attraper Jake Gyllenhaal dans Le coupable sur Netflix, et son thriller policier d’action Ambulance ouvre le 8 avril. Guy Ritchie et Jake Gyllenhaal tournent actuellement en Espagne.





