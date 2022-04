Jake Gyllenhaal et Eiza González ensemble ? : les signes qui indiqueraient qu’ils sont en couple

célébrités

Les acteurs sont en train de promouvoir leur nouveau film, ambulance Oui de nouvelles théories indiquent que l’amour est né sur le plateau. Connaissez tous les détails!

© GettyJake Gyllenhaal et Eiza Gonzalez

Heures supplémentaires Jake Gyllenhaal Il est devenu l’un des acteurs les plus aimés et respectés d’Hollywood. Ses oeuvres ont toujours eu beaucoup de succès et, en plus, l’interprète choisit d’avoir un profil bas qui l’éloigne des projecteurs médiatiques. C’est qu’au-delà du scandale notoire avec Taylor Swiftil n’a jamais été connu pour une autre controverse et, pour cette raison, pour de nombreux fans, il reste dans la plus haute estime.

Tel est le cas que les différentes sociétés de production n’hésitent pas à compter sur lui, ce qui implique que Jake Gyllenhaal encore plein de travail. En fait, il promeut actuellement ambulance, son nouveau film dans lequel il incarne Danny, un criminel charismatique de profession. Le film, qui est déjà disponible dans toutes les salles, fait sensation chez des milliers de fans à travers le monde, mais pour une seule raison : l’amour serait né sur le plateau.

Dans ambulance Jake Gyllenhaal ne travaille pas seul, mais travaille ensemble Eiza González. L’actrice, originaire du Mexique, est connue pour ses grands rôles dans Rapides et furieux où il a catapulté à la renommée internationale. Et maintenant, dans ce film, il travaille aux côtés de l’acteur dans une course-poursuite où, une fois de plus, il doit mettre ses talents de pilote à l’épreuve. Cependant, il convient de noter que ce n’est pas ce qui a captivé les fans.

Apparemment, d’après ce que certains adeptes des deux ont remarqué, il y a plus de chimie entre eux qu’ils ne s’y attendaient. Ces observations ont abouti à ce que González et Gyllenhaal soient impliqués dans des rumeurs de romance.. Selon les fans des deux, lors de la promotion de ambulance les acteurs étaient plus affectueux que d’habitude. De plus, certaines sources indiquent qu’ils ont été vus en train de partager des sorties de travail supplémentaires.

Dans tous les cas, il convient de noter que Ni Jake ni Eiza n’ont officiellement confirmé ou démenti ces rumeurs.. Cependant, la vérité est que malgré le fait qu’elle ne connaisse aucun partenaire formel, il l’est. Eh bien, la dernière chose que l’on savait de sa situation sentimentale, c’est qu’il était en couple avec Jeanne Cadieu et, apparemment, ils sont toujours plus ensemble que jamais. L’acteur et sa petite amie se sont rencontrés en 2018 et l’une de ses dernières apparitions remonte à mars de cette année où tout semblait bien se passer entre eux..

