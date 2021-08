Jake Gyllenhaal dit qu’il trouve le bain « moins nécessaire »

Acteur Jake GyllenhaalJ’avais admis qu’il ne pensait pas que prendre un bain était « nécessaire », disant qu’il pensait que ne pas prendre de bain pouvait être « vraiment utile » pour prendre soin de votre peau.

Gyllenhaal apparaît dans la nouvelle campagne publicitaire de Prada pour le parfum Luna Rossa océan, et s’assit avec Salon de la vanité récemment pour parler de ‘toutes choses aquatiques’, dans le thème du nouveau produit.

Gyllenhaal a été interrogé sur son expérience du «New York aquatique», avec la journaliste Laura Regensdorf pose : « J’ai l’impression que les New-Yorkais oublient que c’est une ville d’eau. Quoi sommes vos expériences aquatiques déterminantes ici ? Courez-vous le long de la rivière ? Avez-vous eu un rendez-vous hilarant sur un ferry ? »

C’est à ce moment que Gyllenhaal a dirigé l’attention sur la salle de bain.

Crédit : PA

Il a dit: « Eh bien, c’est surtout par la douche. C’est surtout une interaction de baignade. Ce n’est pas de l’eau réelle, comme l’Hudson, mais il y avait ce grand spa, Aire, qui a de l’eau souterraine. J’y suis allé quelques fois.

« Quelles autres interactions avec l’eau ai-je eu ? Je suis un type de quai. J’apprécie les jetées. Mais je n’ai pas passé beaucoup de temps, il est vrai, sur le Hudson lui-même. Peut-être plus loin [upstate], mais pas ici. Désolé de décevoir.«

Il était alors a demandé s’il y avait quelque chose de « révélateur » à propos de son rituel de douche, ce à quoi il a répondu : « je suis toujours dérouté ces luffas viennent de la nature. Ils ont l’impression d’avoir été fabriqués dans une usine mais, en fait, ce n’est tout simplement pas vrai. Depuis que je suis jeune, ça m’étonne.

« De plus en plus, je trouve parfois que le bain est moins nécessaire. Je crois, parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne mènent nulle part. Alors Je fais ça.

« Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi très utile pour l’entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement.«

Et Gyllenhaal n’est pas seul, car il s’avère que l’idée est quelque chose d’une tendance de célébrité bizarre.

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont récemment déclaré qu’ils ne donnaient le bain à leurs enfants – Wyatt, six ans, et Dimitri, quatre ans – qu’ils pouvaient « voir de la saleté sur eux ».

Crédit : PA

Le couple est apparu sur le Expert en fauteuil Podcast, où Kunis a déclaré aux hôtes Dax Shepard et Monica Padman : « Quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours.

« Je n’étais pas ce parent qui a baigné mes nouveau-nés – jamais. »

Kutcher a ajouté: « Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien. »

Shepard, qui est marié à l’actrice Kristen Bell, avait également admis une approche similaire, déclarant: « Nous avons baigné nos enfants tous les soirs avant de se coucher comme leur routine, puis d’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à dormir seuls sans leur routine et nous a dû commencer à dire [to each other] comme : « Hé, à quand remonte la dernière fois que vous les avez baignés ? » »

Apparaissant le La vue, Bell a également expliqué une fois : « Je suis un grand fan d’attendre la puanteur.

« Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer.

« Il y a un drapeau rouge. Honnêtement, ce ne sont que des bactéries ; une fois que vous avez des bactéries, vous dois être comme, ‘Montez dans la baignoire ou le montrer‘.«