Jake Gyllenhaal dit qu’il trouve « le bain moins nécessaire » avec le temps

Ajoutez Jake Gyllenhaal à la liste des célébrités qui ne sont pas obsédées par leur hygiène personnelle.

La star de « Donnie Darko » a révélé dans une nouvelle interview avec Vanity Fair que son attitude envers le bain était devenue plus laxiste au fil des ans. « De plus en plus, je trouve parfois que le bain est moins nécessaire », a déclaré Gyllenhaal, 40 ans, au magazine.

Gyllenhaal est la dernière célébrité hollywoodienne à révéler une attitude laxiste envers l’hygiène personnelle. Anthony Behar / Bravo / NBCU

Puis, citant l’auteur-compositeur-interprète britannique Elvis Costello, il a poursuivi : « Je crois… que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne mènent nulle part. Alors je le fais. aussi très utile pour l’entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement nous-mêmes. »

Les détails de Gyllenhaal sur sa philosophie du bain arrivent moins de deux semaines après que les vedettes hollywoodiennes Ashton Kutcher et Mila Kunis aient fait la une des journaux pour avoir révélé qu’elles ne baignent que leurs enfants – fille, Wyatt, 6 ans, tandis que et fils, Dimitri, 4 ans – quand ils « peuvent voir la saleté » sur eux.

« Je n’ai jamais été le parent qui a baigné mes nouveau-nés », a déclaré Kunis, 37 ans, sur le podcast « Armchair Expert » de Dax Shepard.

« Voici le truc », intervint Kutcher, 43 ans, « si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, ça ne sert à rien. »

Mila Kunis et Ashton Kutcher. Alberto E. Rodriguez / Getty Images pour Disney

Kutcher, qui a épousé son ancienne co-vedette de « That ’70s Show » en 2015, a ajouté que la politique de bain moins c’est plus du couple ne s’applique pas seulement à leurs enfants. L’acteur lui-même ne se baigne pas tous les jours non plus.

« Je me lave les aisselles et l’entrejambe tous les jours et rien d’autre », a déclaré Kutcher.

L’animateur Shepard, 46 ans, et sa femme, Kristen Bell, 41 ans, partagent la même attitude laxiste lorsqu’il s’agit de baigner leurs deux filles, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans. Le couple, qui s’est marié en 2013, a révélé mardi le « The View » que l’heure du bain n’arrive pour leurs filles que lorsqu’elles « puent ».

« Nous avons baigné nos enfants tous les soirs – avant de se coucher, c’est comme la routine », a déclaré Shepard. « Et puis d’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à s’endormir seuls sans la routine, et par George, nous avons dû commencer à dire: » Hé, c’est quand la dernière fois que tu les as lavés? « »

Bell a ajouté « Ouais, nous oublions. »

Kristen Bell et Dax Shepard visitent AUJOURD’HUI le 25 février 2019. Nathan Congleton / NBC

Shepard a noté que Lincoln et Delta peuvent passer « parfois cinq, six jours » sans bain et qu’ils ne sentent pas.

« Eh bien, ils le font parfois », a clarifié Bell. « Je suis un grand fan d’attendre la puanteur. Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. »

L’ancienne star de « Good Place » a poursuivi: « Il y a un drapeau rouge, car honnêtement, ce ne sont que des bactéries. Et une fois que vous avez la bactérie, vous devez vous dire: » Entrez dans la baignoire ou la douche « … J’attends le puer. »

La philosophie de bain de Shepard et Bell pour leurs enfants correspond à la recommandation de l’American Academy of Dermatology Association selon laquelle les enfants âgés de 6 à 11 ans se baignent au moins une fois par semaine.