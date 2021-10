Jake Gyllenhaal a dû utiliser la « technique de l’oreiller » lors de scènes de sexe avec Jennifer Aniston

L’acteur Jake Gyllenhaal a révélé qu’il devait utiliser le célèbre ‘technique de l’oreiller’ quand filming scènes de sexe avec Jennifer Aniston… Et si vousJe n’ai jamais entendu parler de cette méthode, je suis presque sûr que vous pouvez deviner ce que cela implique.

Gyllenhaal, 40 ans, a joué aux côtés d’Aniston, 52 ans, dans le film de 2002 La bonne fille, dans lequel ils ont joué deux vendre au détail collègues ayant une liaison.

Crédit : Fox Searchlight Pictures

S’adressant à Howard Stern sur son Émission de radio SiriusXM , Gyllenhaal a parlé de ce que c’était que de filmer des scènes intimes avec une femme pour laquelle il avait déjà eu un énorme « béguin ».

Stern dit à la star : « Vous avez même dit: » Bon sang, j’ai eu le béguin pour Jennifer pendant des années, et maintenant, tout d’un coup, je suis dans ces scènes romantiques avec elle « .

« C’était une torture pour toi, non ?! »

Gyllenhaal a répondu : « Oh ouais, c’était de la torture. Ouaiss, c’était. Mais ce n’était pas non plus de la torture, je veux dire, allez. C’était un mélange des deux. »

Stern a demandé si Gyllenhaal devait avertir Aniston de toute « saillie », faisant rire son invité.

Crédit : YouTube/The Howard Stern Show

Déplaçant légèrement le sujet, Gyllenhaal a déclaré : « Bizarrement, les scènes d’amour sont gênantes parce qu’il y a peut-être 30, 50 personnes qui les regardent.

« Peut-être que si vous avez un ensemble fermé, c’est moins. Cela ne m’excite pas. La plupart du temps, c’est étrangement mécanique, non?

« En plus, c’est une danse. Vous chorégraphiez pour un caméramanune […] C’est une de ces choses – c’est comme une scène de combat, vous devez chorégraphier ces choses, et j’ai toujours essayé. »

Il a expliqué que c’était l’idée d’Aniston d’utiliser la « technique de l’oreiller », dans laquelle un objet est placé entre les acteurs pendant des scènes intimes, continuant : « Je me souviens d’un oreiller. Oui, la technique de l’oreiller a été utilisée.

Crédit : Alamy

« C’était juste préventif, et utilisé – généralement, toujours – quand en fait dans un endroit horizontal dans ce film.

« Tout le reste est ce que c’était. Je me souviens que ces deux personnages se sont beaucoup embrassés sur des boîtes dans une chambre à l’arrière.«

Gyllenhaal a ajouté : « Je pense que c’était en fait une suggestion de Jennifer. Je pense qu’elle a été très gentille de le suggérer avant que nous commencionsn.m.

« Elle était comme, ‘Je mets un oreiller ici‘. C’est tout, c’est tout ce qu’elle a dit. »

Crédit : YouTube/The Howard Stern Show

Dans la même interview, Gyllenhaal a également parlé d’une autre expérience de tournage difficile, rappelant comment ses nerfs l’avaient emporté pendant le tournage. Loin De Accueil et a dû demander l’aide de la co-star Tom Holland.

« Je paniquais », a-t-il déclaré.

« C’était une scène avec [Samuel L.] Jackson, Tom… Il y avait un certain nombre d’acteurs dans cette scène.

« Et je me souviens de ne pas être capable de me souvenir de mes répliques. J’étais la planche de bois. Et ils étaient comme ‘Whoa’.

« Et je suis monté à Tom Holland et c’était comme ‘Mec, aide-moi’. Il me dit : « Tout va bien, mec. Détends-toi’.