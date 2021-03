Jake Bugg annonce son nouvel album, ‘Saturday Night, Sunday Morning’

Jake Bugg a publié les détails de son album suivant, qui sera intitulé, «Samedi soir, dimanche matin».

Récemment, Bugg a partagé un aperçu de l’album avec le single, ‘Tout ce dont j’ai besoin’, en plus d’annoncer qu’il reviendrait à des tournées dans le Royaume-Uni et Irlande le printemps suivant.

Mon nouvel album « Saturday Night, Sunday Morning » sort le 20 août et j’ai hâte que vous l’entendiez tous. Je pars en tournée l’année prochaine et si vous précommandez l’album maintenant, vous pourrez obtenir un accès anticipé aux billets. Attrapez-vous à un spectacle! https://t.co/bcrzqRMWce pic.twitter.com/PaScKUhfch – Jake Bugg (@JakeBugg)

19 mars 2021





Bugg a révélé que ‘Samedi soir, dimanche matin’ C’est « le moment où je me suis le plus amusé à faire un album » et le prochain viendra 20 août.

Tout en dévoilant les détails de la sortie de l’album, Bugg a révélé que sa prochaine tournée débutera à la mi- mars du 2022.

Récemment, le Auteur-compositeur-interprète britannique a révélé qu’il travaille à la composition de la musique de mouvement en ce moment pour un film documentaire sur le Joueur de football brésilien, Ronaldinho.