Jak and Daxter, Metal Gear Solid … Les 7 remakes que nous aimerions le plus voir dans le futur

Il existe de nombreux jeux mythiques que nous apprécions depuis des années et que nous ne voudrions pas jouer à nouveau avec des graphismes et un gameplay mis à jour

Le sujet des remasters et des remakes a toujours été un sujet controversé pour la communauté des joueurs. C’est logique, car d’une certaine manière les entreprises essaient de nous revendre le même jeu que nous aimions il y a des années mais avec des graphismes repensés (et un gameplay possible). Mais, d’un autre côté, nous sommes de nombreux joueurs qui ont hâte de jouer le remake de Les âmes du démon qui sera disponible au lancement sur PS5.

Il y a des remasters qui sont bons car ils peuvent relancer un jeu qui était «à moitié mort» et ajoute un bonus à son niveau graphique, mais un remake d’un titre très plébiscité à l’époque où personne n’est dégoûté. Beaucoup d’entre nous rejouons nos œuvres préférées, quel problème y aurait-il à le faire avec un niveau graphique extrêmement supérieur?

De cette façon, la plupart des jeux qui devraient être annoncés le plus souvent mais qui ne l’ont pas encore fait, il y en aura toujours remakes de classiques authentiques. Alors, passons en revue le 7 remakes que nous aimerions le plus voir à l’avenir.

Silent Hill

Pour beaucoup, le premier Silent Hill c’était le meilleur de toute la saga. Et sans aucun doute, c’est l’un de nos jeux d’horreur préférés. On a rarement vu une œuvre avec un cadre aussi bien réalisé, ce qui a le plus caractérisé le premier opus. Logiquement, cela a été ajouté à une histoire avec un très bon scénario et un haut degré de suspense.

Et en fait, beaucoup d’entre vous savent déjà qu’il y a beaucoup de rumeurs à propos d’une Silent Hill en développement, bien que cela n’arrivera qu’en 2022 selon les dernières rumeurs. Et le fuyant qui a le plus parlé de ce projet hypothétique, Golem crépusculaire, a clairement indiqué que cela pouvait être un redémarrage de la série. Pour être clair, un redémarrage n’est pas un remake, mais une réinvention de la façon dont la saga a commencé, mais cela pourrait être différent.

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid Non seulement il se vante d’être l’un des meilleurs jeux vidéo de tout le catalogue PlayStation original, mais il est également considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de toute l’histoire de l’industrie, grâce à son histoire qui continue de surprendre aujourd’hui, un gameplay avancé à son époque et d’innombrables détails malades qui caractérisent déjà notre bien-aimé Hideo Kojima.

Un remake de Metal Gear Solid? Ce serait incroyable, mais nous avons déjà vu quelque chose comme ça grâce à un fan. Cependant, vous ne pouviez voir qu’un tout petit extrait de tout ce que le titre avait à offrir. Mais qu’en est-il d’un titre officiel? Eh bien, heureusement ou malheureusement, encore ce sont les rumeurs qui règnent et selon diverses sources il y a un remake en route pour PS5 et PC.

Final Fantasy VIII / Final Fantasy IX

Si tu me demandes, je pense Final Fantasy IX c’est l’un des jeux les plus sous-estimés de toute la franchise. J’allais seulement inclure Final Fantasy VIII, que même si sa popularité a toujours été dépassée par Final Fantasy VII, Il a également de nombreux fans, parmi lesquels il y en a plusieurs qui le préfèrent avant le septième opus. Ce ne serait pas cool de pouvoir revivre l’histoire impeccable de Squall avec les graphismes de Remake de Final Fantasy VII …

Et la même chose peut être dite de Final Fantasy IX, que bien qu’il soit moins populaire, il nous semble un vrai bijou et une véritable innovation (surtout artistiquement) au sein de la saga. Bien sûr, nous croyons sincèrement qu’un remake du huitième volet de la saga arrivera un jour, mais il le fera dans les beaucoup d’années…

Grand Theft Auto San Andreas

Oui, nous croyons Grand Theft Auto V a réussi à surpasser GTA: San Andreas, qui était pour beaucoup le meilleur titre de la saga. Ou peut-être pas, mais celui qui a le plus réussi à révolutionner le monde de bac à sable après Grand Theft Auto III. La quantité d’activités qui pourraient être faites dans ce jeu était malade pour l’époque, et ce n’est peut-être pas le titre avec les meilleurs graphismes sur PS2, mais pouvoir faire ce que vous voulez dans une immense ville réelle pleine de détails, oeufs d’Easters et des choses à découvrir …

Logiquement, s’ils se relancent GTA: San Andreas tel qu’il est aujourd’hui, avec le même gameplay et le même contenu mais avec de meilleurs graphismes, il est très probable que son succès ait été très faible, et plus proche de GTA V. Cependant, si un remake de cette tranche a été effectué, il est fort probable que Rock star se soucierait de vous fournir le même ou plus de contenu que ce qui est déjà GTA V. Mais bon, on sait déjà que tous les regards ne sont pas sur un remake, mais sur GTA 6.

Jak et Daxter

Une liste de jeux que nous voulons voir ne peut pas être laissée sans un titre de Le chien méchant. Et puisque nous nous concentrons sur les remakes et Crash Bandicoot de PS1 ont déjà leur jeu correspondant qui les redessine, nous avons Jak et Daxter, IP qui appartient toujours à Le chien méchant, bien qu’il soit clair qu’ils se sont concentrés sur Uncharted et le dernier d’entre nous. Maintenant qu’ils ont lancé ce qu’ils disent sera le dernier volet de chaque franchise … quel pourrait être votre prochain projet?

Eh bien, il y a des rumeurs relativement récentes qui disent il y a un remake de Jak et Daxter en développement pour PS5, et ceux-ci rejoignent plus de rumeurs du passé. Cependant, comme les rumeurs sont des ouï-dire, nous devons prendre ces informations avec un grain de sel. Mais bien sûr, un remake de ce jeu d’aventure emblématique serait un vendeur absolu de console.

Halo

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l’un des jeux les plus emblématiques de la Xbox d’origine, mais le plus. Que pouvons-nous dire du premier Halo? Ou même vos prochains versements les plus proches? C’était une révolution à l’intérieur tireurs futuriste et a également présenté une histoire très intéressante et attrayante.

La franchise a peut-être perdu de la vigueur au fil du temps, cependant Halo Infini aspire à être à nouveau le fleuron d’une console Microsoft, Xbox Series X | S dans ce cas. Bien sûr, bien que de nombreux joueurs aient leurs vues sur ce nouvel opus, je pense que personne ne dirait non à un remake avec des graphismes mis à jour (et un gameplay, bien sûr).

La légende de Zelda: Ocarina of Time

Et enfin, nous ne pourrions pas terminer cette liste sans Nintendo. Et parmi tous les jeux classiques de la société japonaise, qui sont infinis, on n’est même pas avec Super Mario 64, ni avec La légende de Zelda: un lien vers le passé, ni avec Super Metroid … Non, nous pensons qu’un autre jeu est celui qui mérite le plus d’être repensé afin que nous puissions en profiter à nouveau comme il y a plus de 20 ans, mais avec tout ce que la technologie actuelle a à offrir.

Au cas où l’un de vous ne le saurait toujours pas, Zelda: Ocarina du temps Est le jeu avec la cote métacritique la plus élevée de l’histoire avec un 99. Cela en fait un jeu pratiquement parfait (et presque personne n’ose critiquer ce titre). Le seul inconvénient est le passage des années, et pourtant il reste un chef-d’œuvre intemporel qui peut être apprécié aujourd’hui. Et si tel est le cas, imaginez si c’était avec un gameplay, une carte et des graphismes totalement renouvelés (il obtiendrait sûrement de bonnes notes dans Métacritique).

