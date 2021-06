Jaimie Alexander taquine son rôle dans le redémarrage de Red Sonja

Thor : Amour et Tonnerre La star Jaimie Alexander vient peut-être de révéler qu’elle continuera son temps en tant que guerrière à l’épée et aux sandales lors du prochain redémarrage de Red Sonja. le Thor star a partagé une image de la Sonja rouge script sur les réseaux sociaux, ce qui a bien sûr conduit beaucoup à croire qu’elle a signé l’épopée de la bande dessinée.

Jaimie Alexander taquine qu’elle a décroché un rôle dans le prochain #RedSonja film (https://t.co/oBF6hW7V2r) pic.twitter.com/FkHu0BIjDC – Geek Vibes News (@GeekVibesNews) 14 juin 2021

Si Jaimie Alexander rejoint le film, elle jouera aux côtés d’un autre ancien du MCU sous la forme Ant-Man et la Guêpe la star Hannah John-Kamen, qui incarnera le personnage principal. Bien qu’aucun autre détail n’ait encore été révélé, beaucoup pensent déjà qu’Alexander pourrait jouer l’antagoniste des épées et du protagoniste de la sorcellerie de John-Kamen, ce qui est certainement une perspective passionnante.

le Sonja rouge reboot a finalement gagné du terrain plus tôt cette année, avec Joey Soloway à bord pour écrire et diriger le projet. Sonja rouge La scénariste de bandes dessinées Gail Simone est également impliquée dans le redémarrage, Soloway ayant précédemment discuté de son approche du projet, comparant le redémarrage aux goûts des deux. Dead Pool et Le Chevalier Noir.

« Je peux vraiment m’amuser avec Sonja rouge« , a déclaré Soloway. « Je la vois un peu plus comme le premier type de super-héros de mauvaise fille. Un peu comme le Batman de Le Chevalier Noir ou alors Dead Pool, vous connaissez? Le monde change tellement en ce moment pour les super-héros, que j’ai vraiment hâte d’aller non seulement à la limite de ce que j’ai jamais écrit et réalisé auparavant, mais aussi à la limite du genre. »

Créé par l’écrivain Roy Thomas et l’artiste Barry Windsor-Smith pour Marvel Comics en 1973, qui était en partie basé sur le personnage de Robert E. Howard, Red Sonya of Rogatino, Sonja rouge est une bretteuse qui est apparue pour la première fois dans Marvel’s Conan le Barbare. Le personnage souffre d’une histoire tragique lorsqu’un groupe de mercenaires tue sa famille et incendie leur maison. Sonja tente de se défendre mais ne peut pas lever l’épée de son frère. Son cri de vengeance est bientôt répondu par la déesse rouge Scáthach qui l’imprègne d’une force et de compétences de combat incroyables.

Pendant ce temps, Jaimie Alexandre brandira à nouveau une épée en tant que Lady Sif dans la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et Tonnerre. L’actrice a terminé le tournage en mars, et bien que nous ne sachions pas grand-chose de son rôle dans la procédure, plusieurs détails concernant l’intrigue de Thor : Amour et Tonnerre ont été lentement révélés, avec des illustrations récentes révélant Jane Foster de Natalie Portman comme The Mighty Thor.

le Thor la suite s’inspirera de la bande dessinée Le puissant Thor de Jason Aaron et Russell Dauterman, qui a vu Jane Foster assumer le rôle du héros asgardien tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor lui redonnant des forces et empêchant son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible . Nul doute que Lady Sif sera une présence très utile pour Foster alors qu’elle lutte pour s’acquitter de ses nouvelles responsabilités en tant que super-héros.

Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient grâce à l’histoire Instagram officielle de Jaimie Alexander.

