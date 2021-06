« J’aimerais la serrer plus fort dans mes bras »: les familles des personnes disparues dans l’effondrement d’un condo s’accrochent à la foi

Les familles des personnes portées disparues lors de l’effondrement d’un immeuble résidentiel jeudi à Surfside, en Floride, espèrent pouvoir à nouveau retrouver leurs proches.

Beaucoup ont pu visiter les lieux à Champlain Towers South, à l’extérieur de Miami, dimanche, avec plusieurs bus emmenant des membres de la famille et des amis pour avoir un aperçu des efforts de recherche en cours.

« Je priais : ‘Dieu s’il te plaît, laisse-la en vie, je passerai plus de temps avec elle, je passerai plus de temps avec elle' », a déclaré une personne aux journalistes. « Je l’ai vue le mois dernier, j’aurais aimé la serrer plus fort dans mes bras. »

Dimanche, le nombre de morts dans l’effondrement est passé à neuf, avec huit des victimes identifiées comme : Stacie Dawn Fang, 54 ans ; Antonio Lozano, 83 ans ; Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; Léon Oliwkowicz, 80 ans ; Luis Bermudez, 26 ans ; Anna Ortiz, 46 ans ; et Christina Beatriz Elvira, 76 ans, a rapporté NBC News.

10 autres personnes ont été blessées et plus de 150 sont toujours portées disparues.

« Ce fardeau, ce cœur est un peu plus lourd, ta gorge, le sentiment de ne rien pouvoir manger ni regarder, ce genre de sentiment », a déclaré aujourd’hui Maggie Ramsey, dont la mère, Magaly, est toujours portée disparue.

Un ami de LaFont, avant qu’il ne soit confirmé mort, s’est rappelé: « C’est un bon père, il a deux enfants, un garçon et une fille, et leur père manque à ces enfants. »

Gladys et Antonio Lozano, originaires de Cuba, ont été mariés pendant 59 ans et se sont connus pendant 68 ans avant de mourir.

Michelle Noriega, qui espère toujours revoir sa grand-mère de 92 ans, Hilda, a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle et sa famille avaient trouvé une photo et une carte d’anniversaire de sa grand-mère au-dessus des décombres peu de temps après l’effondrement.

« J’ai juste l’impression que c’est vraiment la façon dont Dieu nous réconforte, de dire, de toute façon, quoi qu’il se soit passé avec votre grand-mère, elle va bien », a déclaré Noriega.

Un mémorial en pleine croissance avec des photos et des messages sur le site a également réconforté ceux qui attendaient des réponses.

« Ce que j’ai trouvé dans le mémorial était un peu de réconfort, il y avait un peu de familiarité », a déclaré aujourd’hui Leo Soto, qui est ami avec un couple de jeunes mariés toujours porté disparu. « C’était comme si tout le monde se comprenait. Nous étions peut-être des étrangers, nous ne nous connaissions peut-être pas, mais nous allons nous embrasser, nous allons pleurer l’un avec l’autre. »

Une femme regarde des photos du mémorial de fortune pour les victimes de l’effondrement du bâtiment à Surfside, en Floride, au nord de Miami Beach, dimanche. Chandan Khanna / AFP – Getty Images

La raison de l’effondrement est encore inconnue, mais des documents récemment publiés datant de 2018 ont trouvé des preuves de « dommages structurels majeurs » sous la terrasse de la piscine du bâtiment qui s’est effondré.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré dimanche que les efforts de recherche se poursuivront jusqu’à ce que « nous retirions chaque résident de ces décombres ».

« Nous avons maintenant deux objectifs », a-t-il ajouté. « C’est de soutenir la famille et de rester concentré, de garder ces équipes de secours sur ce tas de débris faisant sortir les résidents. Nous avons des vagues et des vagues d’équipes de secours qui sont prêtes à intervenir. »