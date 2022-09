Jaime Lorente et María Pedraza se sont retrouvés au Festival de Venise

in

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de La Casa de Papel et l’actrice d’Elite se sont retrouvés après leur rupture brutale. Découvrez à nouveau les images des figurines Netflix ensemble!

© GettyJaime Lorente et María Pedraza à la Mostra de Venise.

Pour les amateurs de séries espagnoles, il y a un couple inoubliable. Il s’agit de Jaime Lorente et Maria Pedraza, le duo d’acteurs qui a joué dans une belle histoire d’amour mais qui a eu une rupture brutale. Même si les choses ne se sont peut-être pas très bien passées entre les étoiles netflix, la vérité est qu’ils ont été revus ensemble dans un endroit des plus inattendus. Regardez les images et sachez à quoi cela ressemblait! réunion!

C’était au milieu de la première de la cinquième saison de Le vol d’argent lorsque les fans de la fiction d’Álex Pina ont appris la nouvelle qui a mis fin au lien entre les acteurs. Et c’est que l’interprète de Denver a annoncé qu’il serait père pour la première fois. Contrairement à ce à quoi beaucoup s’attendaient, la mère de sa fille n’était pas exactement l’actrice qui s’est fait connaître grâce à Élitemais c’était un créateur de costumes pour la série mettant en vedette Úrsula Corberó.

Au cas où vous ne vous souviendriez pas trop, en 2016 ils se sont rencontrés lors du tournage de Le vol d’argent. Pour Pedraza, se mettre à la place de Allison Parker, signifiait l’une de ses premières expériences professionnelles. De son côté, l’acteur s’est imposé comme l’un des plus recherchés par les sociétés de production espagnoles. Cependant, c’était une simple coïncidence, puisque leurs personnages n’avaient pas beaucoup de scènes ensemble.

Mais l’histoire a continué Élite. La bande pour adolescents de Netflix mettait en vedette María Pedraza dans le rôle Marina Nuniertandis que Jaime Lorente a été nommé interprète de Nano García Dominguez. Leur rencontre dans ce projet a signifié une approche qui les a transformés en un couple consolidé. Ainsi, ils sont venus jouer dans le film intitulé Qui emmènerais-tu sur une île déserte ?également disponible sur le géant du streaming sous la direction de Jota Linares.

En 2021, après deux ans de fréquentation, ils décident de mettre un terme à leur histoire. En tout cas, ce vendredi, ils se sont retrouvés à la Festival du film de Venise. Ils ont tous les deux assisté à la première de Os et tout, le nouveau film avec Timothée Chalamat. Et bien qu’il n’y ait pas de photos d’eux posant ensemble, la vérité est que Jaime et María ont foulé le tapis rouge de l’événement. Tout se passera-t-il en bons termes ?

