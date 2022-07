"J’aime le théâtre, mais faire de la comédie me permet de m’amuser en tant qu’acteur.": Andrés Almeida

Il existe un large éventail de séries comiques mexicaines sur différentes plateformes de streaming. Comme il est naturel dans le choix du contenu par le public, certains aiment plus que d’autres. Parmi ceux qui ont été largement acceptés, il y a Anne, d’Amazon Prime Video et avec Ana de la Reguera.

Voir l’actrice se moquer d’elle-même et de sa carrière à travers l’humour plaît au public qui découvre ou suit la série depuis son lancement en 2020. Preuve en est sa continuité avec une deuxième saison qui débutera en 2022.

L’un des personnages qui a fasciné les adeptes de Anne est Check, joué par l’acteur Andrés Almeida, qui vit une période de travail extraordinaire avec le développement de personnages aux multiples facettes dans diverses productions nationales et internationales. On le verra par exemple dans le nouveau film d’Alejandro González Iñárritu, Barde.

Dans Spoiler, nous parlons avec lui de le présent qui vit en tant qu’acteur dans des films et des séries en streaming à travers vos projets à venir.

Entretien avec Andrés Almeida

Qu’est-ce qui vous a convaincu de dire oui à un projet comme la série d’Ana sur Amazon Prime ?

Dès le départ, la première chose qui m’a convaincu a été le fait que j’allais travailler avec Ana de la Reguera. Nous n’avions jamais eu l’occasion de nous réunir. Deuxièmement, j’ai été attiré par l’approche selon laquelle il s’agissait d’une série autobiographique, c’est-à-dire un projet dans lequel elle a eu le courage de se moquer d’elle-même et de ce qu’a été sa carrière. Quelque chose m’a été fait qui était très différent de ce qui a été fait et très différent du type de comédie qui se fait au Mexique.

Il y avait la possibilité de faire une comédie que j’aime voir et qui est du coup très difficile à réaliser dans notre pays.

Malgré à quel point la comédie peut être critiquée et sous-estimée par nous en tant que presse ou critiques, une chose est claire : faire de la comédie n’est pas facile. À quel point est-ce difficile pour vous de le faire ?

Ce n’est pas difficile. J’adore faire de la comédie ! C’est ce que j’aime le plus faire, j’ai déjà décidé depuis longtemps. J’aime faire du drame et jouer des personnages complexes, mais il y a quelque chose dans la comédie qui vous permet de passer du bon temps toute la journée ou de faire le travail. Et c’est que vous vous amusez, vous riez réellement. Bien sûr, vous devez retenir votre rire lorsqu’il s’agit de donner vie au personnage. C’est comme si la vie était plus légère, comme si votre journée devenait plus facile. La comédie est quelque chose que j’aime faire.

Comment est-ce de travailler avec Ana de la Reguera ? D’après ce que l’on voit à l’écran, il semble qu’ils soient vraiment en couple depuis des années. Il y a donc de la chimie.

Ana a un sens de l’humour très proche du mien. C’est aussi une personne complètement légère, transparente et très professionnelle. La combinaison de ces trois qualités nous a permis à la fois de réaliser cette chimie et de nous sentir partie prenante d’avoir une histoire ensemble pendant longtemps sans l’avoir eue.

Dans la deuxième saison, ce sera beaucoup plus perceptible car il y a eu l’expérience d’une première saison et une relation d’amitié qui s’est développée. Ils nous verront plus à l’aise et dans un endroit différent car mon personnage grandit en étant placé entre un antagoniste et un méchant. Il y a un Check qui cherche toujours l’amour d’Ana, mais il y a un autre Check qui devient le méchant de l’histoire parce qu’il essaie de la garder liée.

Fondamentalement, la prémisse de la deuxième saison est qu’Ana essaie de rompre le lien avec moi, de se débarrasser de moi. Mon personnage Check grandit beaucoup au point que nous verrons plus de confluence entre elle et moi.

Comment avez-vous construit votre personnage Check ? Avez-vous puisé dans une influence particulière ?

Il y a eu de nombreux cas. Je pense que le plus drôle, le principal, c’est que mon personnage est basé sur quelqu’un de chair et de sang. Il y a ce personnage. Lorsque nous avons commencé à le créer, Ana m’a envoyé de nombreux notes vocales à propos de cette personne.

J’ai d’abord commencé à le nourrir par l’écoute, en essayant de comprendre les expressions entre humour, sérieux et tomber amoureux. Ce qui a commencé à partir d’une partie auditive a commencé à modeler la partie physique, a commencé à lui donner une propriété unique.

Mais le moment le plus magique de tous pour ce personnage, c’est quand il enfile son gilet. C’est un vêtement que j’ai vu chez de nombreux personnages que j’ai rencontrés dans ma vie. C’est un élément qui définit une personnalité de manière si bestiale. Chaque fois que j’enfilais ce petit gilet, je devenais une autre personne.

Vous êtes acteur depuis 25 ans. Vous avez commencé au cinéma, au cinéma. Comment s’est passée pour vous la transition de rejoindre des séries, du grand écran au streaming ?

J’ai très bien accueilli. En raison de la façon dont les séries sont produites actuellement, on pourrait bien parler de faire un long métrage car ce sont les mêmes équipes de production et de travail. Avec les mêmes personnes que j’ai travaillé au cinéma, maintenant je travaille dans les séries.

D’une certaine manière, il existe une affinité incroyable entre les films et les séries à la différence qu’il s’agit d’histoires plus longues. Nous avons des personnages avec lesquels nous pouvons explorer plus de choses car ils ont des arcs d’histoire plus profonds et plus de vertus. J’ai l’impression que c’est très naturel de passer des films aux séries et vice versa car ils ont un langage similaire.

Evidemment au cinéma on a plus de temps pour réaliser les choses. Nous pouvons mieux y réfléchir, prendre des décisions plus concrètes. Par contre, dans la série on a des horaires de travail plus rapides, il faut aller très vite car on doit produire plus en moins de temps. En ce sens, les acteurs doivent être très clairs sur la manière dont nous voulons aborder les projets. Si vous arrivez sur le plateau en sachant ce que vous voulez faire, il est beaucoup plus facile de communiquer pour rationaliser les processus. Ce sont des modèles différents dans leur façon de travailler, mais les deux partagent trop d’aspects en commun.

En parlant de séries et de films, nous vous verrons dans Renard, séries espagnoles et Barde, film d’Alejandro González Iñárritu. En plus de cela, comment voyez-vous votre avenir en tant qu’acteur à court terme ?

En ce moment je me concentre sur Renard, Je serai en Espagne pour quelques mois. Sur Barde, Le film sortira en décembre sur Netflix et il y aura une tournée en salles, mais je ne sais pas exactement à quoi ressemblera cette sortie en salles.

Un film que je viens d’aller faire en Espagne va également sortir. Il s’appelle rois contre Saint. C’est une comédie familiale fantastique basée sur la prémisse d’une mauvaise relation entre les sages et le Père Noël. Ils s’envient, ils se battent toujours pour la popularité du public. C’est une belle idée que je ne sais pas pourquoi cela n’avait pas été fait avant.

Il y a un Père Noël qui a beaucoup de succès dans le monde et en Espagne qui apparaît sur les couvertures des magazines, il est métrosexuel et présomptueux. En revanche, les sages sont contrariés qu’en raison de la résurgence du Père Noël, ils aient cessé d’être populaires.

En tant qu’acteur, je ne vous aurais jamais dit que je voulais faire un Père Noël dans la vie. Quand ils me l’ont proposé je leur ai dit « c’est bizarre, moi le Père Noël pourquoi ou quoi ? ». Il y avait une magie derrière ça qui m’a poussé à dire « allez, on va faire un Père Noël ». C’est un personnage très populaire qui a été reproduit de nombreuses fois. J’ai été troublé en me demandant comment renverser la vapeur, comment faire quelque chose de différent, comment encadrer un Père Noël que personne n’a vu et que le public pourrait aimer. Je n’y ai jamais pensé mais comme c’était exquis d’être surpris d’interpréter une version de cet homme.

