J’ai volé en apesanteur dans un avion Zero-G et ce n’était pas ce à quoi je m’attendais

Alors que mes bras s’élevaient au-dessus de ma tête et que mes pieds quittaient le sol, je me suis dit: « ?!?! »

En octobre dernier, j’ai quitté l’étreinte confortable de la gravité terrestre, prenant mon envol à bord d’un « vol en apesanteur ». Je me suis embarqué dans un vol en avion à bord de la Zero Gravity Corporation ( Zéro-G ) «G-Force One», un avion Boeing 727 personnalisé qui fait voler les passagers dans une série de paraboles spécialement conçues, ou mouvements d’arc, pour créer apesanteur , simulant l’apesanteur, la gravité lunaire et la gravité martienne dans la cabine.

Premièrement: comment ça marche?

Pensez à l’avion comme aux voitures de montagnes russes, montant et franchissant des pentes raides, puis s’effondrant, pour remonter et gravir une autre colline. Mais, au lieu de pistes de montagnes russes métalliques, l’avion monte et franchit des paraboles soigneusement planifiées dans une tranche de ciel loin des autres avions pour des raisons de sécurité.

Et, tout comme vous pourriez vous lever de votre siège en passant par-dessus le sommet d’une montagne russe, alors que vous atteignez chaque parabole de l’avion, votre corps se soulève dans les airs. Mais, alors que techniquement vous êtes en chute libre, vous flottez en fait autour de l’engin.

Chelsea Gohd de 45secondes.fr flotte en gravité lunaire sur cette photo d’un vol Zero-G qui simule la gravité lunaire, martienne et zéro. (Crédit d’image: Zero-G)

De plus, lorsque vous arrondissez le bas des paraboles, vous ressentez une gravité accrue – environ 1,8 g, ou des forces gravitationnelles. (L’attraction gravitationnelle « normale » de la Terre à la surface de la planète est de 1 g.) Maintenant, en fonction de laquelle des 15 paraboles sur lesquelles l’avion vole actuellement, vous ressentez une gravité zéro simulée et flottez en apesanteur ou vous ressentez une gravité lunaire simulée ou une gravité martienne .

Alors, qu’est-ce que ça fait vraiment?

Arriver à l’essentiel: cela ne ressemble à rien de ce que j’aurais pu imaginer. C’est le genre de sensation que vous ne pouvez pas anticiper, mais une fois que vous avez eu l’expérience, la sensation est impossible à secouer. Même en écrivant ceci, je trouve que ma tête tourne et que mon esprit dérive vers la cabine du G-Force One.

Maintenant, j’ai vu d’innombrables vidéos de personnes flottant en apesanteur à bord de G-Force One et j’ai pensé que j’avais au moins une assez bonne idée approximative de ce qui allait se passer lorsque je montais à bord de l’hélicoptère pour l’aéroport. (Nous sommes tous allés dans des hélicoptères, ce qui n’a fait qu’ajouter à l’excitation et à la folie de tout cela.)

En montant à bord de l’avion, mon cœur battait dans ma poitrine avec anticipation, au-delà de l’envie de sauter la tête la première dans cet élément de la liste des seaux. J’étais un peu inquiet que le vol puisse me rendre nauséeux (et nous avions tous des «sacs barf» fixés dans nos poches de combinaison de vol au cas où), mais comme la plupart des gens qui prennent ce vol ne tombent pas malades, je ne l’étais pas trop inquiet.

Après un court vol dans la tranche de ciel où nous allions commencer les paraboles, nous avons tous quitté nos sièges et sommes entrés dans la partie principale de la cabine tout en portant des masques (Zero-G a changé ses opérations en inclure un certain nombre de précautions de sécurité COVID-19 ). Les murs, le sol et le plafond étaient tous lourdement rembourrés pour flotter en toute sécurité, et nous sommes tous allés trouver notre propre espace sur le sol pour nous allonger car nous allions bientôt sentir les 1,8 g « lourds » avant de nous soulever sur la première parabole – une lunaire parabole simulant la gravité à la surface de la lune.

La gravité accrue n’était pas inconfortable; en fait, c’était un peu réconfortant d’être poussé contre le fond de l’avion – comme une couverture pondérée gravitationnelle. Mais avant que je ne m’en rende compte, nous volions au-dessus de la crête et j’ai senti le sol céder.

Ce que je m’attendais à ressentir, c’était la sensation de flotter. Qu’il s’agisse de regarder des dépliants Zero-G flotter dans l’avion ou de voir des vidéos d’innombrables astronautes flottant dans l’espace, il semblait raisonnable de supposer que ce qui ressemblait à du flottement pouvait, bien, se sentir un peu comme flotter. Mais au lieu de cela, c’était une sensation qui lui était propre.

Ce que j’ai réalisé à peu près immédiatement, c’est qu’en tant qu’humain, mon cerveau a été câblé pour fonctionner avec la gravité de la Terre, et je me suis assez habitué à la gravité de la Terre au cours de mes années sur cette planète. Donc, quand il a été enlevé et que j’ai eu mon premier aperçu de la gravité lunaire, mon cerveau ne savait pas quoi en penser. C’était tellement incroyable, incroyablement bizarre que je pourrais même le comparer à une expérience psychédélique.

En fait, j’étais tellement désorientée qu’il m’a fallu une minute pour ajuster mes yeux pour essayer de voir droit alors que je me levais et que mes bras volaient instantanément au-dessus de ma tête. Je savais qu’avec moins de gravité, chaque petite action mériterait une réponse physique beaucoup plus grande, mais en fait l’expérience est complètement sauvage! Je bougeais à peine et pourtant je catapultais vers le plafond (rembourré) dans l’incrédulité absolue de la myriade de sensations qui me traversaient.

Dès que je commençais à peine à comprendre ce qui se passait, nous approchions du bas de la parabole et je me recouchai sur le plancher de la cabine pour le prochain tour de 1,8 g et mes prochains instants en gravité lunaire.

J’ai découvert qu’une partie vraiment spéciale de l’expérience de la gravité lunaire était que je me sentais soudain un peu plus proche du lapin des astronautes d’Apollo sautant sur la surface lunaire. En tant que personne qui a grandi dans l’admiration totale des premiers astronautes pionniers de la NASA et des voyages incroyables qu’ils ont faits, ressentir ce que ces pas rebondissants et maladroits sur la Lune ont pu ressentir était au-delà des mots.

Hypnotisé comme un enfant à Disney World pour la première fois, regardant le château de Cendrillon, j’ai continué à flotter à travers la gravité lunaire, la gravité martienne et, enfin, l’apesanteur totale. Quand nous avons atteint le sommet de la première parabole en apesanteur « zéro gravité », je me suis levé du sol, perplexe – mes sens en quelque sorte encore plus confus et déformés qu’avant.

L’entraîneur de vol Ray Cronise, auteur et scientifique qui a été assistant scientifique de mission sur quatre missions Spacelab au cours de ses 15 années de carrière à la NASA, m’a aidé à me guider, ainsi que d’autres dépliants, tout au long de la journée. Alors que mes pieds quittaient le sol, il me lança une « boule de koosh » colorée pour que je puisse la voir flotter en apesanteur et expérimenter la magie absolue de la manipulation d’objets sans gravité. J’ai essayé de l’attraper et, encore une fois un peu maladroit en m’adaptant, je l’ai attrapé en tombant la tête en arrière sur les talons (littéralement). Essayant désespérément de ne pas tomber sur les autres qui s’habituaient aussi à tout, j’ai fait de mon mieux pour me remettre à plat, expérimentant mes membres et leurs mouvements sans gravité pour la première fois.

À ce stade, le mouvement de haut en bas de l’avion et la surcharge sensorielle globale commençaient à me rattraper, et j’ai commencé à me sentir un peu mal à l’aise. En m’allongeant pour me préparer à la prochaine ronde d’apesanteur, j’ai réalisé que je pourrais être malade sur ce vol après tout. Alors que la gravité poussait fortement contre moi, je regardais droit devant moi, espérant que si je gardais mon regard concentré sur un seul point, la nausée disparaîtrait.

Je gardais désespérément les yeux fermés sur un petit bouton au plafond, espérant que ce regard concentré pourrait redresser le chaos que mon cerveau travaillait fébrilement à comprendre. Mais, hélas, alors que la gravité se dissipait à nouveau et que je remontais vers le haut, j’ai vu Cronise flotter vers moi. En tant que personne qui a volé d’innombrables fois, il a su à l’instant que je ne me sentais pas bien et il m’a escorté dans un siège bouclé à l’arrière de l’avion pour que je puisse essayer de reprendre mon souffle (et attraper … eh bien … vous connaissez).

Malheureusement, je n’ai pas pu faire un retour miraculeux, et mon partenaire de vol et moi avons fini par passer la dernière partie du vol attachés dans des sièges à l’arrière, serrant fermement nos sacs barf. Bien que dégoûtant et désagréable comme le vomissement en apesanteur, c’était une leçon rapide et efficace de dynamique des fluides, me donnant un aperçu de première main du comportement des liquides lorsqu’ils n’agissent plus conformément à la gravité terrestre.

Heureusement, nous avons été les seuls sur tout le vol à tomber malades du tout – je pense à ne prendre aucun médicament anti-nauséeux avant le vol (même pas le Dramamine en vente libre le plus basique). Donc, à tout le moins, je connais l’erreur que je ne ferai pas si jamais j’ai l’occasion de redevenir en apesanteur.

Revenir sur Terre et rentrer chez moi était un peu flou alors que j’essayais tous les deux de calmer mon estomac et d’accepter la journée incroyable que je venais de vivre. Mais, je ne savais pas, le trajet n’était pas tout à fait terminé. Alors que je baissais la tête pour m’endormir cette nuit-là, je me suis trouvé instantanément transporté dans le ventre de l’avion; couché à plat contre la cabine, pressé par les 1,8 g-forces, en attendant le prochain round d’apesanteur.

Pour cette nuit-là, chaque fois que je fermais les yeux, je ressentais à nouveau cette lourde gravité. Je le comparerais à s’endormir la nuit après avoir passé toute la journée à flotter dans l’océan et semblant toujours sentir les vagues de la mer. Mais, au lieu des vagues de l’océan, je me suis endormi en ressentant le lourd fardeau de la gravité, seulement pour qu’elle se soulève de ma poitrine, me soulevant avec elle, encore et encore.

