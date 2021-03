«  J’ai senti que Dieu m’obligeait à rentrer  »: des témoins de la fusillade dans le Colorado se souviennent avoir aidé les autres à se mettre en sécurité

Une paire de jeunes mariés et un employé du magasin ont décrit comment ils se sont frénétiquement cachés à un homme armé et ont aidé d’autres personnes à se mettre en sécurité lors d’une fusillade dans une épicerie du Colorado lundi qui a fait 10 morts.

Logan Smith travaillait dans un kiosque Starbucks et le couple marié Neven et Quinlyn Sloan faisait ses courses dans l’épicerie King Soopers à Boulder lundi après-midi quand ils ont entendu un homme armé ouvrir le feu.

Smith a déclaré avoir vu deux amis et collègues mourir des suites des coups de feu.

« Ça a été vraiment difficile », a-t-il déclaré à Hoda Kotb AUJOURD’HUI mardi. « Se réveiller ce matin, tout traiter, ça a été vraiment difficile. C’est plus difficile qu’hier de penser aux amis que j’ai perdus. J’essaie toujours de rejoindre l’un de mes autres amis qui n’a pas répondu, alors je Je ne connais pas leur situation, mais il est difficile de tout comprendre. «

Le procureur de la République a déclaré lundi que le tireur présumé, qui n’a pas été nommé, est en détention. Aucun détail n’a été fourni quant à un motif possible de la fusillade.

Dix personnes sont mortes dans la fusillade, dont Eric Talley, 51 ans, père de sept enfants et vétéran de 11 ans de la police de Boulder, a déclaré le chef de la police Maris Herold lors d’une conférence de presse lundi soir. Talley a été le premier officier à arriver au magasin après avoir été dépêché à la suite de rapports de coups de feu, a déclaré Herold.

La police n’a pas encore nommé les neuf autres personnes qui ont été tuées, affirmant qu’elle prévient d’abord les plus proches parents.

Des agents ont pu être vus en train de sortir un homme du magasin avec des menottes avec du sang sur la jambe, mais la police ne confirme pas s’il est le tireur présumé.

Smith a raconté qu’à 14 h 28, heure locale, un client est entré dans le magasin pour avertir les gens qu’il y avait un tireur actif dans le parking. Smith a entendu la fusillade à l’extérieur, a appelé le 911, puis a aidé un collègue à se cacher derrière des poubelles avant de se précipiter pour se protéger.

«J’essayais juste de trouver un endroit pour me protéger», dit-il. « J’ai fini par décider de me cacher derrière une autre poubelle. Cela ne pouvait pas vraiment me protéger. J’étais définitivement dans une situation mortelle si le tireur venait au kiosque. »

Neven et Quinlyn Sloan, mariés depuis un peu plus d’un mois, faisaient des courses lorsqu’ils ont entendu les coups de feu.

« Ma première pensée ne m’est pas venue d’être un tireur », a déclaré Quinlyn Sloan. « Donc je n’ai pas réagi tout de suite parce que c’était assez étouffé, les deux premiers, parce qu’ils étaient dehors, mais ensuite ça s’est fait plus fort et il y avait comme une frange d’affilée. Et puis c’est à ce moment-là que Neven s’est approché de moi. , et c’est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c’est sérieux. «

Neven Sloan a aidé sa femme à se mettre en sécurité à l’extérieur du magasin avant de se précipiter vers les portes pour aider les autres près de la sortie.

«J’ai juste senti que Dieu m’obligeait à rentrer», a déclaré Neven. «Il y avait un autre gars qui était assis près de la sortie de secours. Son nom était Michael, il était vraiment gentil et vraiment courageux. Il y avait deux femmes plus âgées qui essayaient de sortir, je voulais juste revenir les aider et aider Michael sortez ces deux dames. «

« Une fois arrivé derrière un immeuble, j’ai commencé à pleurer parce que tout le monde dans la foule s’enfuit et mon mari d’un mois et demi court vers lui », a déclaré Quinlyn. « C’est totalement son cœur et il aime juste les gens de cette façon. »