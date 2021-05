J’ai sali votre nom. Mais, ici pour nous, je suis désolé

Tout le monde est né en sachant faire des erreurs, mais peu apprennent à se racheter. En y réfléchissant, si vous vous êtes trompé avec un certain signe et que vous devez vous excuser, mais que vous ne savez pas comment faire, cet article est pour vous. Découvrez maintenant comment faire la paix avec tous les signes du zodiaque!

bélier

Au début cela peut être difficile, car l’Aryen vous donnera une glace: pas de communication et une exagération du mépris. Cependant, dès que la poussière retombe, excusez-vous, montrez que vous êtes vraiment désolé et montrez que vous êtes capable de voir l’autre côté de l’histoire. Bien qu’ils soient durs et faciles à offenser, les Aryens chérissent l’honnêteté et ont tendance à pardonner rapidement une fois qu’ils voient ces qualités.

Taureau

Les Taureaux adorent créer un drame et y travailler pendant quelques jours. Ils peuvent dire des choses douloureuses et être très cruels s’ils le veulent, mais comme de bons vieux êtres humains sentimentaux, ils vous pardonneront dès que vous leur direz quelque chose qui leur rappelle l’amour et la connexion entre vous.

jumeaux

Les Gémeaux aiment se battre, non par méchanceté, car ils ne veulent pas vraiment dire tout ce qu’ils disent, mais simplement parce qu’ils aiment le sentiment du débat. En général, les natifs de ce signe sont gentils et pardonnent facilement. Alors, envoyez-lui un cadeau ou appelez-le simplement et dites-lui que vous êtes désolé. Il vous entendra certainement.

Cancer

Les cancéreux ont du ressentiment et peuvent ne pas vous pardonner facilement. Si vous avez blessé un natif de ce signe, faites attention au présent, écrivez un livre d’excuses, appelez et montrez que vous vous souciez. Ne désespérez pas, cependant, s’ils ne reçoivent pas de retour immédiat, ils peuvent mettre des mois à révéler les situations.

Lion

Si vous avez eu un conflit avec un Lion, n’attendez même pas vos excuses: votre fierté et votre ego vous empêcheront d’essayer. La meilleure chose à faire est donc de prétendre que le conflit n’a jamais eu lieu. Si cela ne fonctionne pas, faites des blagues à ce sujet: les lions aiment rire et cela peut vous ouvrir à en parler d’une manière plus légère.

vierge

Les Virginiens sont vindicatifs. De tous les signes, il est l’un des pires à créer un conflit, car après tout, il est très critique même pour recevoir des excuses. Alors ne pensez même pas à essayer de lui envoyer un cadeau. Le mieux que vous puissiez faire est d’écrire un message disant que, depuis le début, la Vierge avait raison et que vous étiez aveugle pour ne pas la voir. Les Virginiens aiment avoir raison, c’est donc votre meilleure chance.

Kg

Après un combat, les Librans commencent à ignorer les personnes impliquées. Et croyez-moi, cela peut durer des années. Alors, évitez les conflits avec ce signe. Si le pire est déjà arrivé, misez sur un message sentimental ou un cadeau significatif. Les Balance savent apprécier les attitudes petites et symboliques.

Scorpion

Si vous avez marché sur le ballon avec un Scorpion, soyez prêt: ce n’est peut-être même pas dans cette vie qu’il pourra vous pardonner, mais comme chaque problème a sa lumière au bout du tunnel, vous pouvez essayer de vous racheter grâce à des cadeaux ou des opportunités de valeur qui offrent une croissance sociale. Si vous pouvez l’inviter dans un endroit où il peut rencontrer des amis potentiels, aimer ou travailler en partenariat, peut-être que votre relation avec lui aura encore un avenir.

Sagittaire

Le Sagittaire analysera vos excuses en tant que juge. Expliquez clairement vos raisons, vos sentiments, vos droits et vos regrets et essayez de parier sur un cadeau sentimental. Pour mettre la cerise sur le gâteau, jouez avec l’idée que vous et lui partiez en voyage ou vous aventuriez ensemble dans quelque chose d’inconnu. Votre pardon peut venir en quelques minutes.

Capricorne

Les Capricornes sont fiers et vindicatifs, ils ne pardonnent donc pas facilement. Beaucoup de gens finissent par implorer le pardon du signe, par simple peur de voir leur réputation ruinée, tel le pouvoir du Capricorne. Donc, le mieux que vous puissiez essayer est des excuses accompagnées d’un cadeau et de nombreuses prières à Dieu!

Aquarium

Les Verseaux sont très orientés vers l’énergie. S’il décide que son énergie le blesse de quelque manière que ce soit, il peut abandonner le contact. Maintenant, s’il a un doute, vous pouvez montrer votre regret; s’il voit quelque chose de bien dans sa tentative de se racheter, peut-être que vous pouvez revenir en contact.

Poisson

Les Poissons sont l’amour d’une personne, mais ils ne pardonnent pas facilement. Vous pouvez essayer de vous racheter de manière plus sentimentale ou avec des cadeaux soignés jusqu’à ce que vous obteniez votre pardon, mais la vérité est qu’il n’oubliera pas ce qui s’est passé et vous aurez toujours le sentiment qu’il n’a pas un très bon sentiment pour vous. .

Et alors? Avez-vous trouvé votre réponse? Ce ne sont que quelques conseils, mais rappelez-vous: nous sommes tous des personnes différentes avec des histoires, des sentiments et des traumatismes différents, alors gardez votre tact à l’esprit et suivez votre cœur!

