« J’ai réalisé à quel point la trilogie était incohérente. » Peter Jackson commente le processus de remasterisation de «  Le Seigneur des Anneaux  » en 4K

Dans un exploit cinématographique à la hauteur de l’énorme matériel source, Peter Jackson a présenté les œuvres de JRR Tolkien « Le Seigneur des anneaux » et « Le Hobbit » sur grand écran sur une période d’environ 15 ans. Une période qui a conduit à certains Incohérences visuelles entre les titres qui composent l’hexalogie de la Terre du Milieu.

Comme l’a expliqué le cinéaste néo-zélandais dans un featurette A l’occasion de la remasterisation 4K de ces six films, l’évolution des techniques de synchronisation des couleurs depuis que « The Fellowship of the Ring » a été filmé jusqu’à ce qu’il signe « La bataille des cinq armées » signifie qu’il n’y a pas continuité à l’image de la saga; quelque chose que a été résolu grâce aux options de médias numériques.

«C’était intéressant de revenir en arrière et de revoir ces films, car j’ai réalisé à quel point ils étaient incohérents, et la raison en est la façon dont la trilogie du« Seigneur des anneaux »a été tournée en premier lieu, il y a vingt ans. Le seigneur des anneaux a été tourné en 35 mm. Le chronométrage des couleurs a été effectué avec une ancienne procédure photomécanique sur le premier film, puis nous sommes passés au chronométrage numérique des couleurs pour le 35 mm des deux suivants. «

« La possibilité de modifier individuellement les couleurs est quelque chose que nous ne pouvions pas faire il y a 20 ans, c’est donc amusant d’avoir tous les jouets maintenant. Nous n’avions pas toutes ces choses avec lesquelles jouer dans le bon vieux temps. »

Après ce nouveau traitement de couleur, Jackson espère que la franchise a une sorte de cohésion esthétique qui ne montre pas le saut de la photochimie au numérique qui a été vécu entre «Le retour du roi» et «Un voyage inattendu».

« Il est toujours intrusif de rendre cohérent quelque chose qui a été tourné sur une longue période. Même s’il y a six films, il n’y avait pas de cohérence dans le look juste pour le moment où ils ont été tournés. C’est génial qu’ils soient tous les films semblent avoir été tournés en même temps. «

Il sera intéressant de comparer l’avant et l’après, mais pensez à la trilogie de ‘Le Seigneur des Anneaux’ avec un aspect proche, à mon goût, traitement strident de la couleur et de la texture de la trilogie ‘The Hobbit’Cela fait que mes cheveux se dressent. Pour l’instant, vous pouvez voir l’interview complète de Jackson sur ces lignes.