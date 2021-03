‘J’ai prié!’ Voir la fille du réalisateur de ‘Minari’, 7 ans, réagir à sa victoire aux Golden Globe

Le réalisateur de «Minari» Lee Isaac Chung a peut-être remporté le Golden Globe 2021 du meilleur film en langue étrangère dimanche soir, mais sa fille de 7 ans mérite un prix pour le plus doux camée de discours d’acceptation.

« J’ai prié! J’ai prié! » s’exclama-t-elle en serrant son père dans ses bras.

«C’est la raison pour laquelle j’ai fait ce film», a déclaré à la caméra un Chung rayonnant, 42 ans.

L’épouse du cinéaste, Valerie Chung, a également célébré dans les coulisses. À un moment donné, Chung a plaisanté en disant que l’art-thérapeute se «cachait» de l’autre côté de la pièce.

Il n’est pas surprenant que la petite fille ait gagné des cœurs sur Twitter.

« ‘J’ai prié, j’ai prié’ … La fille de Lee Isaac Chung et cette victoire de Minari m’ont brisé, » a écrit une personne.

Ajoutée un autre, « la fille de Lee Isaac Chung est officiellement la seule raison d’avoir regardé ce soir. »

Isaac Lee Chung et sa fille. NBC

Lors de son discours de remerciement, Chung a expliqué la signification du film.

«’Minari’ parle d’une famille. C’est une famille qui essaie d’apprendre à parler une langue qui lui est propre», a déclaré Chung. «Cela va plus loin que n’importe quelle langue américaine et n’importe quelle langue étrangère. C’est une langue du cœur, et j’essaie de l’apprendre moi-même pour la transmettre, et j’espère que nous apprendrons tous à se parler cette langue de l’amour, surtout cette année. Que Dieu vous bénisse tous et merci. »

«Minari» a été inspiré par les expériences de Chung en grandissant le fils d’agriculteurs immigrés coréens-américains dans l’Arkansas au cours des années 1980.

«J’ai le sentiment que, tout d’abord, ils sont très fiers de ce qui se passe», a déclaré Chung à NPR le mois dernier. «Je pense qu’ils commencent à être un peu dépassés d’une certaine manière. Je veux dire, on a l’impression qu’il y a toute une lentille sur nos vies et sur leur histoire. Et naturellement, je pense que cela crée une certaine ambivalence. Mais ils sont si favorables et ils adorent vraiment le film. Et ils ont estimé que cela captait vraiment l’esprit de ce que nous avons vécu en famille. «