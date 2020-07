J’ai passé un an à lire tous les romans de Halo

Le 30 juillet 2019, j’ai commencé ma quête pour lire chaque roman Halo.

J’aurais probablement dû jouer à un jeu Halo avant de sauter dans l’univers élargi, mais en vrai Démêlé mode, je me suis plongé la tête la première dans un projet sans en comprendre les conséquences.

La plus grande conséquence de ce projet est que je suis maintenant vraiment dans l’univers Halo. Il s’avère que passer un an immergé dans la tradition d’une série de jeux vous fait commencer à l’aimer. Que ce soit ou non une forme moindre de syndrome de Stockholm est hors de propos.

L’autre conséquence est beaucoup plus difficile à gérer pour moi: je ne peux plus parler de Halo comme un être humain normal. Si vous me demandez quelque chose de simple, comme “Qui est le Master Chief?” Je ne peux pas y répondre sans vous donner 100 000 ans d’histoire et un bref aperçu de la politique intergalactique.

Ces livres m’ont changé, et même si je ne suis pas sûr d’aimer ce que je suis devenu, j’accepte lentement ma nouvelle forme obsédée par Halo.

