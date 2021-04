J’ai mon vax. Puis-je commencer à faire des plans pour un été «normal»?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Je suis récemment vacciné et j’ai dépassé la période de deux semaines que nous sommes censés attendre après le deuxième vaccin. Je me demande s’il est temps de commencer à faire des plans? L’été approche à grands pas et j’ai hâte de revoir mes amis et ma famille. Mais je me rends également compte que les cas augmentent dans certains endroits et que tout le monde n’a pas accès au vaccin / la capacité de se faire vacciner.

Je ne sais pas si cet été va être «normal» ou pas, et ma peur est double: je fais des projets (réserver des voyages, des voyages, etc.) et puis je ne peux pas y aller, ou je ne réserve rien et me rendre compte à la mi-juillet que je suis le seul à n’avoir rien réservé.

Je sais que c’est super #FirstWorldProblems mais je voulais voir ce que vous pensez de l’état de l’été à venir.

A Airbnb ou pas à Airbnb, telle est la question

Félicitations pour avoir été pleinement vaxxed. Je suis actuellement dans ma période d’attente de deux semaines et je suis également très reconnaissant que la science ait rendu tout cela possible (même le bras douloureux). Comme vous, j’attends aussi l’été avec impatience.

Le CDC recommande de continuer à se masquer dans les espaces publics et de ne se rassembler qu’à l’intérieur avec de petits groupes de personnes entièrement vaccinées. Je pense que cela devrait être une bonne ligne directrice sur la façon dont vous planifiez votre été. Le problème est que nous sommes sur le point de voir beaucoup de choses «revenir à la normale» à un moment où nous sommes vraiment incités à rester prudents et vigilants. Nul doute que vous allez voir des histoires Instagram de parties de célibataire à Vegas cet été. Je veux dire, bon sang, nous en avons même vu l’été dernier.

Il est difficile de regarder les médias sociaux et de ne pas penser que c’est un vrai nord pour ce qui est «normal» en ce moment. Mais rappelez-vous, il y a beaucoup de poches du pays et du monde qui n’ont jamais adhéré à aucune sorte de directives de distanciation sociale. des gens qui n’ont jamais cessé de voyager, de manger à l’intérieur ou de se réunir entre amis et en famille.

Mais les règles restent globalement les mêmes. Je pense que cela signifie que vous avez le feu vert absolu pour planifier des aventures estivales en toute sécurité avec vos amis et votre famille vaccinés. Est-ce que je prévoirais un Eurotrip de trois semaines en août? Um non. Est-ce que je louerais une maison avec piscine à quelques heures de route avec mes bourgeons? Oui.

De nombreux sites de voyage proposent une assurance voyage. Alors faites certaines cartes de crédit. J’achèterais l’assurance juste au cas où les choses changeraient d’ici le moment où vous êtes censé quitter la ville. Habituellement, je suis plutôt contre l’assurance voyage, mais dans la pandémie, c’est la chose la plus intelligente à faire. De cette façon, en cas de problème, vous pouvez récupérer une partie ou la totalité de l’argent que vous avez dépensé pour le voyage.

Je comprends tout à fait l’envie d’un été normal mais j’espère que cet été aura un peu l’impression de plonger les orteils dans l’océan avant de plonger la tête la première. Planifiez quelques week-ends discrets, rendez visite à votre famille si vous le pouvez et gardez-le en sécurité.

