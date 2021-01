J’ai Mobile, même si vous avez une SIM inactive, vos données sont en danger: vérifiez votre messagerie

Vol de données subi par J’ai un mobile et qu’un nombre indéterminé de personnes paiera pour toujours, en réalité, cela implique également ceux qui ont tout contact a été interrompu pendant un certain temps avec l’opérateur virtuel dirigé par Vodafone. En fait, ces jours-ci, l’entreprise envoie une communication à toutes les personnes touchées par le vol, et des rapports en ligne, il ressort que le message a également été reçu par des personnes qui n’ont plus de numéro Ho Mobile, mais ils l’ont eu dans le passé; si leur ancien numéro est toujours actif ou a été désactivé.

Sont également concernés ceux qui ont une carte SIM expirée ou désactivée

Il ne s’agit pas seulement d’anciens clients qui ont effectué la portabilité des numéros en passant à un autre opérateur: ces personnes reçoivent la communication SMS normale que l’opérateur envoie directement aux numéros liés aux utilisateurs ou anciens utilisateurs affectés par le vol. La nouveauté est représentée par communications envoyées par e-mail aux coordonnées des personnes qui ont leur ancien numéro Ho Mobile ils n’ont rien fait avec: ils n’ont pas effectué la portabilité et peut-être l’ont-ils laissé expirer sur une carte SIM abandonnée dans un tiroir. Pour ce type particulier d’anciens clients, il n’y a pas de moyen de contact téléphonique direct, c’est pourquoi le groupe envoie un email aux adresses émises lors de la phase de sortie de la carte SIM.

Quels risques d’anciens clients

Le contenu de la communication est le même réservé aux anciens clients communiqués en masse par SMS. Le message fait référence au fait que les informations soustraites sont les données personnelles et les techniques de la carte SIM, même si ces dernières sont désormais obsolètes (dans ce cas parce que le numéro lié à la carte a déjà été désactivé ou réaffecté). Les anciens clients Ho Mobile qui reçoivent cette communication sont donc à l’abri d’attaques telles que le SIM Swapping, mais pas de escroqueries basées sur le phishing, le vol d’identité et d’autres infractions fait en leur nom. Le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, le lieu de naissance et l’adresse de résidence sont des données suffisantes pour falsifier l’identité sur les sites en ligne de nombreuses autres entreprises.

Comment constater les dommages

Au départ, il semblait que les anciens clients étaient restés à l’abri des dommages, mais ce n’est évidemment pas le cas. Ho Mobile refuse de signaler même le nombre approximatif de personnes touchées par le vol de données, tandis que le pirate informatique qui a commis le crime affirme être en possession des informations de 2,5 millions de personnes. Pour savoir si vous faites partie des malheureux, les anciens clients sans numéro Ho Mobile doivent souvenez-vous de l’adresse e-mail que des mois ou des années auparavant, ils se sont associés à la carte SIM et vérifient leur boîte aux lettres à la recherche d’un message de l’opérateur envoyé ces jours-ci.