J’ai eu une liaison avec un homme marié – maintenant, je me demande si je devrais le dire à sa femme

Une femme sur Reddit cherche des conseils après avoir mis fin à la relation qu’elle entretenait avec un homme marié.

La femme de 26 ans a posté l’histoire sur le subreddit « r/TrueOffMyChest », un forum qui permet aux utilisateurs de partager tout ce qu’ils mourraient d’envie de dire à quelqu’un, et aux autres de donner des conseils.

Elle a mis fin à l’affaire mais se demande maintenant si elle devrait le dire à sa femme.

La femme a écrit qu’elle connaissait l’homme, un père de deux enfants de 36 ans, par le biais d’une association d’anciens élèves.

Elle dit qu’elle le considérait comme un mentor et qu’ils « se sont bien connectés à un niveau purement professionnel et sain ».

Après quelques années, il a avoué qu’il la trouvait « objectivement attirante » et a commencé à flirter avec elle.

Elle a rendu le flirt mais a refusé ses invitations à aller dîner ensemble pendant environ un an.

Elle a ensuite accepté de dîner et c’est là que leur liaison a commencé.

Ils ont tous deux convenu que c’était leur meilleure expérience avec une autre personne.

Elle a écrit que, bien qu’elle sache que c’était faux, les années passées à se connaître auparavant n’ont fait qu’améliorer l’expérience.

Ils se sont vus un peu plus longtemps, mais elle a finalement rompu le contact.

« Nous avons continué l’affaire pendant environ deux mois avant de la couper complètement, car je savais à quel point c’était mal », a-t-elle écrit. « À un moment donné, nous avons tous les deux admis que nous nous aimions, et c’est à ce moment-là que j’ai su que nous étions allés trop loin. »

Il l’a récemment contactée et lui a proposé de l’emmener dîner, mais elle n’a pas répondu.

Elle a ensuite réfléchi à ce qui l’a poussée à s’engager dans une telle aventure et s’est demandé si elle devait être franche avec sa femme.

« Maintenant, je me demande si la meilleure chose à faire est de tout dire à sa femme », a-t-elle écrit. «Je me sens comme une personne changée. Je me rends compte que l’une des principales raisons pour lesquelles je me suis engagé dans cette liaison était que j’avais une très faible estime de moi et que je ne tenais absolument pas compte des sentiments de sa femme.

Elle conclut en déclarant qu’elle suit une thérapie et qu’elle fait de son mieux pour faire ce qu’il faut.

La plupart des lecteurs ont conseillé à la femme de le dire à la femme de l’homme – ils l’ont implorée de se mettre à la place de sa femme et de réfléchir à ce qu’elle ressentirait dans sa situation.

« En tant que personne qui a été trompée, je voudrais certainement savoir le plus tôt possible », a déclaré un commentateur. « Sa santé est en jeu. Il est probable qu’il l’ait déjà fait et qu’il le fera encore avec qui sait combien d’autres femmes. Elle mérite de savoir pour pouvoir prendre une décision éclairée.

D’autres personnes, cependant, l’ont mise en garde contre les conséquences d’en parler à sa femme.

Une commentatrice s’est retrouvée dans la même situation et s’est mise en colère contre la femme qui a essayé de lui dire.

« Je voudrais savoir, mais je vais être honnête et dire que lorsque j’ai été trompé et que » l’autre femme me l’a dit « , je l’ai attaquée », a déclaré un autre commentateur. « En partie parce que je lui avais posé la question plus tôt et qu’elle m’avait menti. Mais une plus grande partie de cela était que j’étais tellement bouleversé.

« Je savais au fond de moi que mon petit ami à l’époque était un narcissique et ne s’en sentirait PAS du tout désolé », ont-ils écrit. Mais la mâcher n’a pas aidé du tout.

