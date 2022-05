J’ai essayé Tropicana Crunch, la nouvelle céréale conçue pour être mangée avec du jus d’orange

C’est l’une de ces pièces où j’aimerais rappeler à tout le monde d’emblée la sagesse du dicton « Ne tirez pas sur le messager ».

Je pense qu’il vaut mieux que vous l’entendiez de moi, votre sympathique diététiste de quartier, alors ne tournons pas autour du pot. Je suis venu vous dire que Tropicana a fabriqué une céréale ostensiblement conçue pour être consommée non avec du lait, ni avec du lait d’avoine, ni avec du lait de pomme de terre, en fait avec aucun lait d’aucune sorte. Il est fait, j’ai le regret de vous en informer, pour être consommé avec du jus d’orange. Je peux vous entendre crier à partir de demain que la meilleure chose à propos des céréales est de boire du lait de céréales. Chut maintenant, là là, je sais, mais tout le monde ne ressent pas ça.

Je dois le remettre à l’équipe marketing. Ils savent que c’est bizarre, et ils se sont appuyés dessus.

Tropicana vous dit d’emblée qu’ils savent que cela pourrait ne pas bien se passer : « Pas pour tout le monde, mais pourrait être pour vous ! » Heather Martin

Tropicana Crunch Honey Almond Cereal est une offre en édition limitée pour les « céréales curieux » publiée pour honorer la Journée nationale du jus d’orange le 4 mai. C’est la première céréale spécialement conçue pour être associée à OJ, et la société affirme qu’elle est « croustillante et prête aux agrumes. » Il est soigneusement emballé avec l’une des fameuses pailles à rayures rouges de Tropicana, de sorte que vous pouvez finir les céréales… le jus… avec classe au lieu de les laper du bol comme un labrador déshydraté.

Eh bien, il y a clairement beaucoup de buveurs de JO « curieux de céréales » parmi nous, parce que Tropicana est déjà épuisé, donc, malheureusement (ou heureusement, selon la façon dont vous le regardez), personne d’autre ne le sera pouvoir mettre la main sur une boîte.

La boîte de Tropicana Crunch a un labyrinthe pratique à l’arrière, juste au cas où vous ne vous sentiriez pas déjà assez étourdi. Heather Martin

Les critiques commencent à apparaître sur TikTok et YouTube, avec des réactions mitigées.

C’est difficile à avaler, je vous l’accorde, mais écoutez-moi : c’est peut-être un bon concept. Je parle souvent à des clients qui n’aiment pas le lait ou qui y sont allergiques, et comme le dit la boîte, ils me disent souvent qu’ils ont essayé du jus d’orange sur des céréales. Cependant, la plupart des gens ne le font pas systématiquement. J’entends généralement dire qu’ils l’ont essayé mais qu’ils ne l’ont pas aimé et qu’ils cherchent une autre façon de prendre un petit-déjeuner rapide et sans préparation qui leur fournit une partie de leur apport quotidien en grains entiers et en fibres. C’est un marché de niche, certes, mais il existe.

En tant qu’adepte de l’alimentation équilibrée en glucides, riche en fibres et équilibrée, je suis ravi de mettre en avant un aliment à base de céréales. Quand j’ai entendu pour la première fois que j’allais recevoir une boîte, j’ai essayé de comprendre en imaginant quelles saveurs iraient le mieux avec OJ. L’orange est une saveur si affirmée, en particulier le jus réel par opposition à un simple extrait. Il y a l’acidité à laquelle il faut penser, la douceur, les notes basses amères. Quel genre de céréales fonctionnerait? L’orange est souvent associée à des saveurs accentuées comme d’autres fruits, des noix, des épices comme la cannelle et le gingembre, et même du chocolat : muffins aux canneberges et aux noix d’orange, thés aux agrumes épicés, écorces d’orange confites au chocolat. Pour les ingrédients de base, le blé, le seigle, le maïs et le riz se marieraient bien, soit parce qu’ils sont neutres, soit parce qu’ils ont suffisamment de saveur pour se maintenir avec un complément acidulé. Des flocons de maïs solides avec des canneberges séchées et des noix ? Des pépites de blé et de seigle aux grappes de gingembre ? Peut-être même quelque chose, tu sais, Froot Loop-y ? La seule chose qui, à mon avis, pourrait ne pas fonctionner serait l’avoine – les notes sucrées et crémeuses de la farine d’avoine ne s’accorderaient tout simplement pas avec les agrumes acides.

Jetons un œil à la liste des ingrédients !

Le croquant Tropicana est composé de flocons d’avoine, de flocons de blé, de riz croustillant et d’amandes. Heather Martin

Oh. Avoine.

Eh bien, ce n’est pas la voie que j’aurais suivie, mais je suis fier de garder l’esprit ouvert. Sec, il a exactement le goût du granola ou du muesli habituel. Il n’y a pas d’épices et pas beaucoup de miel. C’est très avoine-y, avec beaucoup de morceaux croustillants du riz. Les flocons de blé semblent être vraiment petits et les amandes sont rares. Pas de surprise… pour le moment.

Versons un bol et essayons. Pas pour tout le monde, mais est-ce pour moi ?

Une portion de 2/3 tasse de Tropicana Crunch avec environ 1/3 tasse de Tropicana Pure Premium No Pulp OJ. Heather Martin

Il s’agit d’une céréale dense sans beaucoup d’espace d’air, il ne faut donc pas beaucoup de jus d’orange pour monter au sommet. Cela ne me semble pas appétissant, mais pour quelqu’un qui déteste vraiment la sensation en bouche plus épaisse et l’opacité du lait et des substituts de lait à base de plantes, cela pourrait être un argument de vente. Quel est son goût? Eh bien, si vous avez déjà apprécié un Creamsicle tout droit sorti du camion de crème glacée par une chaude journée d’été, mais que vous souhaitiez qu’il puisse être partiellement fondu et en quelque sorte moelleux et fibreux, c’est la céréale pour vous. C’est du granola avec du jus d’orange dessus. Le jus est très, très proéminent. Ce n’est pas mauvais, mais je ne peux pas imaginer en manger un bol tous les jours. Je ne peux pas non plus imaginer pourquoi ils diraient que c’était conçu pour le jus d’orange. Il n’y a absolument rien de différent des autres céréales. Cela ressemble beaucoup à des grappes d’avoine au miel avec des amandes, mais avec plus d’avoine. Le reste de la famille l’a essayé avec du jus de pomme et du lait, tous deux proclamés supérieurs à la version au jus d’orange.

Je vous suggère de mettre la paille directement dans la bouteille et de croquer les céréales séparément, à la manière d’un mélange montagnard. Heather Martin

Alors, mon conseil sur la meilleure façon de consommer Tropicana Crunch et jus d’orange ? Séparément. Je suppose que c’est pourquoi ils ont inclus la paille.

Il y a un certain nombre de choses que j’aurais aimé que l’entreprise fasse différemment. Tropicana aurait dû commercialiser celui-ci avec son jus de pomme, un accord naturel avec un tel plat d’avoine, et essayer quelque chose de différent avec leur jus d’orange, comme des flocons de cannelle avec des raisins secs ou des croquants à la noix de coco avec des fraises lyophilisées. Je suis assez satisfait du contenu nutritionnel – sept grammes de fibres et six grammes de protéines par portion compensent une partie de la perte de protéines qui aurait été du lait. Mais Tropicana a également raté une énorme opportunité lorsqu’elle a choisi la poudre de protéine à ajouter ; en incluant du lactosérum au lieu de protéines de soja ou de pois, il a automatiquement réduit de moitié leur clientèle potentielle en excluant les personnes allergiques au lait. La société aurait également pu suggérer d’utiliser son jus additionné de calcium et de vitamine D, pour essayer de se rapprocher de ce que les buveurs de lait obtiennent dans un bol moyen.

Bref, j’espère que le concept vivra. Mais l’exécution ? Je suis mort.

Maintenant que le marché des céréales a plongé tête baissée dans l’abîme, quelle est la prochaine étape ? J’espère que c’est sans retenue. Il y a tellement de plaisir à avoir. Je pense à Quaker Oats Sriracha Squares, Sour Cream ‘n’ Ciboulette Chex, Cap’n Crunch Oops! Tout Pepperoni.

Qui va s’attaquer au pesto craquelé avec des anchois lyophilisés ? Appelez-moi, Kellogg’s. Appelle-moi.